Federacja Rosyjska, państwo-agresor, kończy budowę dużej stacji radiolokacyjnej w pobliżu Gwardiejska w obwodzie kaliningradzkim, około 37 kilometrów od granicy z Polską. Według RMF24 obiekt może potencjalnie wykrywać samoloty, pociski i jednostki morskie w promieniu do 3 tys. kilometrów.

Szeregi anten o długości ponad 500 metrów

Jak podano, zdjęcia satelitarne firmy ICEYE pokazują na terenie kompleksu trzy szeregi anten, każdy o długości ponad 500 metrów. Teren wokół obiektu otoczono podwójnym ogrodzeniem. Według Defence24 prace rozpoczęły się w marcu 2023 roku.

Stacja może być elementem rosyjskiego systemu 29B6 „Kontener” — pozahoryzontalnego radaru pracującego w zakresie fal krótkich. Takie systemy mogą wykrywać cele poza bezpośrednią widocznością dzięki odbiciu fal radiowych od jonosfery. Rosyjskie wojsko wcześniej twierdziło, że „Kontener” może jednocześnie śledzić do 10 tys. celów powietrznych, w tym samoloty F-35 wyposażone w technologię stealth.

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Kolejny kompleks w pobliżu Czerniachowska

W obwodzie kaliningradzkim budowany jest również inny duży obiekt radiolokacyjny w pobliżu Czerniachowska. Według Defence24 ma on kształt pierścienia o średnicy ponad 1,6 kilometra, a jego budowę również rozpoczęto w marcu 2023 roku. Przeznaczenie drugiego kompleksu pozostaje niejasne, jednak analitycy cytowani przez portal dopuszczają, że oba obiekty mogą być częściami jednego systemu.

Przedstawiciel litewskich sił zbrojnych, pułkownik Vaidotas Malinionis, uważa, że nowy radar może dać rosyjskiemu dowództwu więcej czasu na reakcję w przypadku możliwego konfliktu z NATO. Łotewska analityczka wojskowa Evija Djatkovica zaznaczyła, że system mógłby pomagać w wykrywaniu nisko lecących obiektów, w tym dronów.

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