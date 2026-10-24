Według stanu na maj 2026 roku w Wielkiej Brytanii niezakończonych pozostawało 821 z 1347 projektów finansowanych w ramach polityki wyrównywania rozwoju regionalnego. W 73 obszarach administracyjnych, których wnioski o takie projekty zostały zatwierdzone, nie ukończono ani jednego z nich, podaje The Guardian.

Dane dotyczące realizacji projektów

Gazeta przeanalizowała dane uzyskane w odpowiedzi na wnioski złożone zgodnie z przepisami o dostępie do informacji. Po zebraniu tych danych dziennikarze zidentyfikowali także 59 projektów, które ukończono później.

Najwolniej projekty realizowano w Walii, Szkocji i Irlandii Północnej, choć łączna liczba takich inicjatyw była tam mniejsza. Niskie tempo ukończenia odnotowano również w północno-zachodniej Anglii i Yorkshire, mimo że to właśnie te regiony otrzymały najwięcej projektów.

Dane obejmują trzy kluczowe programy: Future High Streets Fund, uruchomiony w 2018 roku, Town Deals z 2019 roku oraz Levelling Up Fund, uruchomiony w 2021 roku. Zakończenie programu Future High Streets Fund planowano do marca 2024 roku, natomiast marzec 2026 roku był terminem granicznym wykorzystania wszystkich środków z Towns Fund i Levelling Up Fund.

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Nowe terminy i przyczyny opóźnień

Za rządów Partii Pracy Levelling Up Fund i Town Deals połączono w Local Regeneration Fund, dla którego wyznaczono nowy termin — marzec 2028 roku. Partia Pracy uruchomiła również program Pride in Place o wartości 5,8 mld funtów szterlingów. Przewiduje on długoterminowe finansowanie, a decyzje dotyczące wydatków mają podejmować lokalne rady zarządzające.

Wśród przyczyn opóźnień The Guardian wskazuje inflację: z powodu wzrostu kosztów prac lokalne rady były zmuszone ograniczyć lub wstrzymać część projektów. W Blackburn with Darwen nie ukończono żadnego z ośmiu projektów finansowanych przez Local Regeneration Fund. W Leeds również nie ukończono wszystkich ośmiu finansowanych inicjatyw, w tym przebudowy ratusza w Morley, utworzenia centrum nauki i umiejętności oraz projektu transportowego w pobliżu stacji.

Statystyki krajowe nie uwzględniają 69 projektów, które anulowano lub połączono z innymi. Część inicjatyw to szersze programy, których poszczególne elementy mogły już zostać zrealizowane.

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