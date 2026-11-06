Prezydent USA Donald Trump wykazywał oznaki zasypiania na stojąco podczas publicznego wystąpienia przy Basenie Odblaskowym w Memorialu Lincolna w Waszyngtonie, co po raz kolejny wywołało dyskusje na temat jego stanu zdrowia i kondycji fizycznej.

Według dr Johna Paula Harrisona, 80-letni polityk podczas przemówienia ministra spraw wewnętrznych Douga Burguma wykazywał mimowolne skurcze, a także okresowo zasypiał i szybko się budził, co może świadczyć o zaburzeniach układu nerwowego.

Zachowanie amerykańskiego przywódcy zwróciło uwagę opinii publicznej i analityków po druzgocącej porażce Partii Republikańskiej w wyborach uzupełniających, która – według obserwatorów – spowodowała dodatkowe wyczerpanie fizyczne i emocjonalne głowy państwa.

Źródło: Daily Star.

Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że wojna z Iranem była jedną z przyczyn niepowodzeń republikanów w wyborach uzupełniających do Kongresu.

W wyborach uzupełniających Demokraci zdobyli wystarczającą liczbę mandatów, by przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem USA.

Czytaj nas na