Wideo: W Egipcie zderzyły się dwa pociągi pasażerskie — siedem ofiar śmiertelnych
Wypadek miał miejsce 8 listopada w rejonie El-Ayyat w prowincji Giza, na południe od Kairu.
Zginęło co najmniej siedem osób, a 112 zostało rannych.
Według wstępnych danych pociąg jadący z Gizy do El-Fajum uderzył w tył innego pociągu, który jechał z Kairu do Asuanu. W wyniku zderzenia kilka wagonów wykoleiło się.
Do ewakuacji poszkodowanych wykorzystano 72 karetki pogotowia. Ranni zostali przewiezieni do trzech szpitali.
W wypadku kolejowym, który miał miejsce w mieście Ayat w prowincji Giza w Egipcie, zginęło 7 osób, a 112 zostało rannych. https://t.co/wUt7YhqZkM
— TRHaber (@trhaber_com) 8 listopada 2026 r.
Prezydent Egiptu Abdel Fattah as-Sisi polecił pilne zbadanie przyczyn wypadku i pociągnięcie winnych do odpowiedzialności.
Źródło: Reuters
W prowincji Giza w Egipcie z torów wykoleił się pociąg pasażerski; co najmniej 64 osoby odniosły obrażenia. Pociąg jechał trasą Kair – Asuan, a kilka jego wagonów przewróciło się w pobliżu węzła kolejowego Gerza.
W Hiszpanii w wyniku zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości zginęło co najmniej 68 osób. Wypadek miał miejsce rano 28 października w pobliżu stacji Urda w prowincji Toledo. Kolejnych 58 rannych trafiło do szpitala, a 15 z nich znajduje się w stanie krytycznym.
Co najmniej 10 osób zginęło w wyniku zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości w pobliżu stacji Urda w hiszpańskiej prowincji Toledo. Według agencji Anadolu gazeta El País, powołując się na źródła rządowe, poinformowała, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.