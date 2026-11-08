Відео: У Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги — семеро загиблих
Аварія сталася 8 листопада в районі Ель-Айят провінції Гіза, на південь від Каїра.
Щонайменше семеро людей загинули, ще 112 отримали поранення.
За попередніми даними, потяг, який прямував із Гізи до Ель-Фаюма, врізався в задню частину іншого складу, що рухався з Каїра до Асуана. Унаслідок зіткнення кілька вагонів зійшли з рейок.
Для евакуації постраждалих залучили 72 автомобілі швидкої допомоги. Поранених доправили до трьох лікарень.
Mısır'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde meydana gelen tren kazasında 7 kişi öldü, 112 kişi yaralandı. https://t.co/wUt7YhqZkM
— TRHaber (@trhaber_com) November 8, 2026
Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі доручив терміново розслідувати причини аварії та притягнути винних до відповідальності.
Джерело: Reuters
У провінції Гіза в Єгипті зійшов із рейок пасажирський поїзд, щонайменше 64 людини травмувалися. Потяг прямував маршрутом Каїр — Асуан, кілька його вагонів перекинулися поблизу розв’язки Герза.
В Іспанії внаслідок зіткнення двох швидкісних потягів загинули щонайменше 68 людей. Аварія сталася вранці 28 жовтня біля станції Урда в провінції Толедо. Ще 58 постраждалих госпіталізували, 15 із них перебувають у критичному стані.
Щонайменше 10 людей загинули внаслідок зіткнення двох швидкісних потягів поблизу станції Урда в іспанській провінції Толедо. За даними Anadolu Agency, газета El País із посиланням на урядові джерела повідомила, що кількість загиблих може зрости.