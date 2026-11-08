Видео: В Египте столкнулись два пассажирских поезда — семь погибших

Авария произошла 8 ноября в районе Эль-Айят провинции Гиза, к югу от Каира.

По меньшей мере семь человек погибли, ещё 112 получили ранения.

По предварительным данным, поезд, следовавший из Гизы в Эль-Фаюм, врезался в заднюю часть другого состава, двигавшегося из Каира в Асуан. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов.

Для эвакуации пострадавших были задействованы 72 машины скорой помощи. Раненых доставили в три больницы.

В железнодорожной катастрофе, произошедшей в городе Аят в провинции Гиза в Египте, погибли 7 человек, 112 получили ранения. https://t.co/wUt7YhqZkM — TRHaber (@trhaber_com) 8 ноября 2026

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил срочно расследовать причины аварии и привлечь виновных к ответственности.

Источник: Reuters

В провинции Гиза в Египте сошел с рельсов пассажирский поезд, по меньшей мере 64 человека получили травмы. Поезд следовал по маршруту Каир — Асуан, несколько его вагонов перевернулись вблизи развязки Герза.

В Испании в результате столкновения двух скоростных поездов погибли по меньшей мере 68 человек. Авария произошла утром 28 октября возле станции Урда в провинции Толедо. Еще 58 пострадавших госпитализированы, 15 из них находятся в критическом состоянии.

По меньшей мере 10 человек погибли в результате столкновения двух скоростных поездов вблизи станции Урда в испанской провинции Толедо. По данным Anadolu Agency, газета El País со ссылкой на правительственные источники сообщила, что число погибших может увеличиться.

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