视频：埃及两列客运列车相撞——7人遇难

事故发生于11月8日，地点位于开罗以南的吉萨省埃尔-阿亚特地区。

事故造成至少7人死亡，另有112人受伤。

据初步消息，一列从吉萨开往法尤姆的列车撞上了另一列从开罗开往阿斯旺的列车尾部。碰撞导致数节车厢脱轨。

救援人员出动了72辆救护车疏散伤员，伤者已被送往三家医院救治。

埃及吉萨省阿亚特市发生的火车事故造成7人死亡，112人受伤。https://t.co/wUt7YhqZkM — TRHaber (@trhaber_com) 2026年11月8日

埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西已下令紧急调查事故原因，并将追究相关责任人的责任。

来源：路透社

在埃及吉萨省，一列客运列车脱轨，至少64人受伤。该列车行驶在开罗至阿斯旺的线路上，其数节车厢在赫尔扎立交桥附近翻覆。

在西班牙，两列高速列车相撞，造成至少68人死亡。 事故发生在10月28日上午，地点位于托莱多省的乌尔达车站附近。另有58名伤者被送往医院，其中15人情况危急。

在西班牙托莱多省乌尔达车站附近，两列高速列车相撞，造成至少10人死亡。 据阿纳多卢通讯社报道，《国家报》援引政府消息人士的话称，死亡人数可能会进一步上升。

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