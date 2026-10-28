В Іспанії зіткнулися швидкісні потяги, загинули 68 людей

В Іспанії внаслідок зіткнення двох швидкісних потягів загинули щонайменше 68 людей. Аварія сталася вранці 28 жовтня біля станції Урда в провінції Толедо. Ще 58 постраждалих госпіталізували, 15 із них перебувають у критичному стані.

Зіткнення двох швидкісних потягів сталося вранці в середу, 28 жовтня, біля станції Урда в іспанській провінції Толедо. Унаслідок аварії загинули щонайменше 68 людей.

Ще 58 постраждалих доправили до лікарень. Стан 15 із них медики оцінюють як критичний. Про це повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

На місці аварії працюють екстрені служби. Обставини зіткнення з’ясовують, а влада країни обіцяє ретельно розслідувати трагедію.

Санчес пообіцяв з’ясувати причини зіткнення

Педро Санчес відвідав місце аварії та заявив, що розслідування має встановити всі обставини трагедії. За його словами, якщо причиною стала чиясь недбалість, це мають з’ясувати. «Розслідування буде доведено до кінця, і якщо була вчинена недбалість, це буде розкрито», — наголосив іспанський прем’єр.

Він також заявив, що не вважає прийнятним те, що Іспанія менш ніж за рік зіткнулася з двома серйозними залізничними аваріями.

Міністр транспорту звернув увагу на несправність системи безпеки

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте назвав аварію «абсолютно неймовірною». За його словами, однією з можливих причин могла стати несправність системи безпеки на залізничній колії. Посадовець також звернув увагу на те, що після виникнення несправності рух потягів наказали відновити. Чому це рішення ухвалили за таких обставин, ще належить з’ясувати.

Наразі Цивільна гвардія Іспанії та Комісія з розслідування залізничних аварій допитують оператора диспетчерського центру. Він відповідав за рух потягів на швидкісній лінії Мадрид — Севілья в момент зіткнення. Слідство має встановити, що саме сталося на залізничній лінії, чому потяги зіткнулися та чи були порушені правила безпеки. Остаточні висновки залежатимуть від результатів розслідування. За даними видання El País.

Щонайменше 10 людей загинули внаслідок зіткнення двох швидкісних потягів поблизу станції Урда в іспанській провінції Толедо. За даними Anadolu Agency, газета El País із посиланням на урядові джерела повідомила, що кількість загиблих може зрости.

У Глевасі на Київщині підліток заліз на потяг і дістав удар струмом. Хлопець отримав сильні опіки, після чого його госпіталізували. На місце події приїхала карета швидкої допомоги.

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