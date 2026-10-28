В Испании столкнулись скоростные поезда, погибли 68 человек

В Испании в результате столкновения двух скоростных поездов погибли не менее 68 человек. Авария произошла утром 28 октября возле станции Урда в провинции Толедо. Еще 58 пострадавших госпитализированы, 15 из них находятся в критическом состоянии.

Столкновение двух скоростных поездов произошло утром в среду, 28 октября, возле станции Урда в испанской провинции Толедо. В результате аварии погибли по меньшей мере 68 человек.

Еще 58 пострадавших доставили в больницы. Состояние 15 из них медики оценивают как критическое. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

На месте аварии работают экстренные службы. Обстоятельства столкновения выясняются, а власти страны обещают тщательно расследовать трагедию.

Санчес пообещал выяснить причины столкновения

Педро Санчес посетил место аварии и заявил, что расследование должно установить все обстоятельства трагедии. По его словам, если причиной стала чья-то халатность, это должно быть выяснено. «Расследование будет доведено до конца, и если была допущена халатность, это будет раскрыто», — подчеркнул испанский премьер.

Он также заявил, что не считает приемлемым то, что Испания менее чем за год столкнулась с двумя серьезными железнодорожными авариями.

Министр транспорта обратил внимание на неисправность системы безопасности

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал аварию «совершенно невероятной». По его словам, одной из возможных причин могла стать неисправность системы безопасности на железнодорожных путях. Чиновник также обратил внимание на то, что после возникновения неисправности движение поездов приказали возобновить. Почему это решение было принято при таких обстоятельствах, ещё предстоит выяснить.

В настоящее время Гражданская гвардия Испании и Комиссия по расследованию железнодорожных аварий допрашивают оператора диспетчерского центра. Он отвечал за движение поездов на скоростной линии Мадрид — Севилья в момент столкновения. Следствие должно установить, что именно произошло на железнодорожной линии, почему поезда столкнулись и были ли нарушены правила безопасности. Окончательные выводы будут зависеть от результатов расследования. По данным издания El País.

По меньшей мере 10 человек погибли в результате столкновения двух скоростных поездов вблизи станции Урда в испанской провинции Толедо. По данным Anadolu Agency, газета El País со ссылкой на правительственные источники сообщила, что число погибших может увеличиться.

В Глевасе Киевской области подросток залез в поезд и получил удар током. Парень получил сильные ожоги, после чего его госпитализировали. На место происшествия прибыла карета скорой помощи.

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