Powódź w USA odcięła szympansy od rezerwatu — żywność dostarczano za pomocą drona

Ulewne deszcze zalały teren rezerwatu Save the Chimps na Florydzie, gdzie przebywa około 200 naczelnych. W wyniku wylewów z kanałów woda zablokowała wewnętrzne drogi, którymi codziennie dostarcza się zwierzętom ponad 1,3 tony pożywienia.

38-letni szympans Caleb znalazł się na niewielkim skrawku lądu otoczonym wodą. Pracownicy rezerwatu wykorzystali drona, aby dostarczyć mu jedzenie i koce.

Na nagraniu widać, jak szympans podbiega do paczki z jedzeniem zrzuconej z drona i wyjmuje z niej banana. Następnie Caleb samodzielnie wydostał się z wysepki, korzystając z liny.

Aby zapewnić innym zwierzętom pożywienie i leki, pracownicy wykorzystali traktory i ciężarówki. Na dzień 7 listopada woda zaczęła opadać, a wszystkie szympansy pozostawały bezpieczne.

Jednocześnie powódź spowodowała uszkodzenia budynków i wyposażenia rezerwatu.

Źródło: Associated Press.

W schronisku Second Chance Chimpanzee Refuge w środkowej Liberii przeprowadzono kompleksowe badania lekarskie szympansów, które wcześniej wykorzystywano w badaniach laboratoryjnych nad szczepionką przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

W Japonii w wieku 49 lat zmarła słynna szympansica Ai Weiwei, która zrewolucjonizowała poglądy na temat inteligencji naczelnych.

Trzy szympansy – Mongu, Cesar i Hussein – zostały porwane z Centrum Rehabilitacji Naczelnych JACK w Lubumbashi, drugim co do wielkości mieście Konga. Porywacze skontaktowali się z założycielką Centrum, Roxaną Chantero. Żądali okupu, którego dokładnej kwoty nie podano, ale wiadomo, że chodzi o kwotę sześciocyfrową.

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