美国洪水导致黑猩猩被困在自然保护区外——食物通过无人机送达

佛罗里达州拯救黑猩猩（Save the Chimps）自然保护区遭遇强降雨，导致该区域被淹，该保护区内饲养着约200只灵长类动物。由于运河决堤，积水淹没了保护区内的道路，而这些道路每天用于向动物运送超过1.3吨的食物。

38岁的黑猩猩卡莱布被困在一片被水包围的小陆地上。保护区工作人员利用无人机向他投送了食物和毯子。

视频中可见，这只灵长类动物跑向从无人机上投下的食物包，并取出一根香蕉。随后，卡莱布借助绳索自行从这片小岛上脱困。

为了给其他动物提供食物和药品，工作人员动用了拖拉机和卡车。截至11月7日，洪水已开始退去，所有黑猩猩均安全无恙。

与此同时，洪水损坏了保护区的建筑和设备。

来源：美联社。

位于利比里亚中部的第二次机会黑猩猩庇护所（Second Chance Chimpanzee Refuge）对曾用于乙型肝炎疫苗实验室研究的黑猩猩进行了全面体检。

在日本，曾彻底改变人们对灵长类动物智力认知的著名黑猩猩艾·韦韦（Ai Weiwei）于49岁时去世。

三只黑猩猩——蒙古、塞萨尔和侯赛因——从刚果第二大城市卢本巴希的JACK灵长类动物康复中心被绑架。 绑匪联系了该中心的创始人罗克珊娜·尚特罗。他们索要赎金，具体数额虽未透露，但据悉是一笔六位数的金额。

关注我们在