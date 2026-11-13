2026年11月13日的节日——世界善良日

每年11月13日，全世界都会庆祝世界善良日——这是一个提醒人们，简单的人间善举有多么重要的节日。 该节日始于20世纪90年代末，旨在围绕相互尊重、关怀和帮助他人的理念将人们团结在一起。2026年，这一天恰逢星期五。

世界善良日每年11月13日举行。 其历史起源于日本，早在20世纪90年代，那里就兴起了一场传播善举的运动。参与者希望表明，关爱他人可以成为不同国家、文化和宗教背景的人们共同的价值观。

1997年9月在东京举行的国际会议成为重要里程碑。当时，支持善良理念的各组织代表达成共识，决定联合力量，共同创立世界善良运动（World Kindness Movement）。 来自多个国家的代表加入了这一倡议，他们致力于让善行成为社会生活中更引人注目的部分。早在1998年11月13日，该运动就设立了世界善良日。 选择这一日期，正是为了每年提醒人们人道精神、同情心和相互支持的重要性。此后，越来越多的国家、民间组织、学校和慈善团体开始加入这一倡议。

世界善良运动本身则于稍后的2000年11月18日，在新加坡举行的第三届国际会议上正式启动。 该运动旨在为开展慈善活动、推广善举的组织提供一个合作平台。2019年，该运动根据瑞士法律注册为国际非政府组织。

为何要庆祝这一节日

世界善良日的主要目的，是提醒人们：对待他人的态度至关重要。 在日常的忙碌中，我们很容易忽略那些需要帮助的人，对别人的困境视而不见，或者推迟给亲人打个电话。这个节日邀请我们停下脚步，思考每个人能为身边的人做些什么。

该倡议的组织者致力于表明，善良不分国籍、语言、宗教或社会地位。世界各地的人们都能理解这种善意。 无论处境如何，我们都可以给予他人支持、倾听、协助处理日常事务，或者仅仅是给予尊重。这个节日还有另一个重要理念——微小善举的力量。 对一个人来说，这可能只是一句善意的问候；对另一个人来说，可能是帮忙购物、向慈善机构捐款，或是困难时刻的陪伴。这些举动并不总是需要金钱或大量时间，却能对他人情绪产生深远影响。

善良日还旨在引起人们对孤独、冷漠和欺凌等问题的关注。在学校、职场和家庭中讨论这些话题尤为重要，因为尊重与支持有助于营造一个安全的环境。 这个节日并非呼吁人们追求完美，也并非要求总是赞同他人。它提醒我们一个简单的道理——即使在争论中，也能保持对对话者的尊重。

如何庆祝世界善良日

11月13日，各国都会举办慈善活动、志愿者活动、聚会及教育活动。学校和儿童组织会开展主题课程，让孩子们探讨友谊、同理心和互助。 成年人则积极参与为身处困境的人们募集物品、食品和资金。还有一项独特的传统，即所谓的随机的善举。 人们会尝试为陌生人做些暖心的事，而不期待任何回报。例如，请人喝杯咖啡、帮忙提重物、在交通工具上让座，或者给需要的人留下温暖的留言。

在某些国家，人们会使用特殊的善意卡片。 人们将这样的卡片递给受助者，而对方在下次行善后可以将其传递下去。就这样形成了一条独特的互助链，其中一个善举会激励另一个善举。这一理念已成为推广该节日的一种知名方式。

此外，人们还会组织集体清理公园和街道、为收容所募集物资、以及为老年人及残障人士提供支持。一些公司会为员工举办活动，鼓励参与志愿服务，或协助当地慈善组织。 在社交媒体上，人们分享善举的故事，并呼吁其他人加入这一倡议。

孩子们是特别关注的对象。学校里可以设立“善行树”，让学生们在小纸条上写下自己做过的善事，或者举办主题竞赛和专题课程。 通过这些活动，孩子们学会关注他人的需求，并理解帮助并不一定非要很大。有时，邀请一个独自一人的人一起玩，或者用一句暖心的话鼓励同学，就已足够。

关于善良日的有趣事实

1. 这一节日源于日本。国际运动的构想源于日本的微小善举运动（Small Kindness Movement）。正是该运动促成了来自不同国家的组织齐聚东京，共同致力于推广善行。

2. 这一日期并非偶然。首个世界善良日于1998年11月13日举行。自那时起，无论这一天落在星期几，每年都会在同一天庆祝。

3. 还有专门的善良周。据世界善良运动的资料显示，世界善良周（World Kindness Week）定于11月的第二周举行，其高潮便是11月13日的世界善良日。

4. 已有数十个国家加入这一运动。世界善意运动汇聚了来自世界各地的组织。其参与者包括澳大利亚、加拿大、日本、印度、意大利、法国、韩国、英国等国的代表。

5. 新加坡曾一次性分发了超过4.5万朵黄色鲜花。这项大规模活动于2009年为庆祝善良日而举办。鲜花已成为关怀与善意的象征，即便是对陌生人，也能以此表达这份美好心意。

6. 该节日不涉及任何宗教或政治色彩。全球善意运动将自身定位为一个独立组织，不隶属于任何政治、商业或宗教团体。其参与者团结在共同的目标之下——鼓励人们相互支持。

如何在乌克兰参与这一节日

即使没有特别的活动，也可以庆祝世界善良日。例如，帮助年长的邻居购物、支持当地志愿者，或者向经过核实的慈善募捐活动捐款。 还可以将状况良好的物品捐赠给需要的人，或者参与帮助动物收容所。 还有一种简单的方式——花时间陪伴亲近的人。给久未谋面的亲人打个电话，问问朋友近况，或者安慰正经历艰难时期的人。有时，耐心倾听的重要性丝毫不亚于物质帮助。

同时，也要记得善待自己。这并不意味着对他人问题漠不关心，也不意味着逃避责任。而是指懂得不贬低自己的感受，适时休息，承认自己的错误，并且不要对自己提出不切实际的要求。

在乌克兰，由于全面战争的爆发，互助这一主题显得尤为重要。人们支持军人，帮助流离失所者，为医疗、住房重建及社区需求筹集资金。 志愿服务、捐款、为失去家园的人提供庇护，以及对身边人的支持——这些都是善良的体现，它并非体现在响亮的言辞中，而是体现在具体的行动上。

为什么善良的重要性不仅限于11月13日

世界善良日在日历上仅有一天，但其理念并不局限于这一天。该运动的组织者强调，善行应当成为日常生活的一部分。 无需等待节日，才能去支持他人、感谢帮助，或是为社区做些有益之事。善良并不总是意味着巨大的牺牲或复杂的举动。它可以体现在耐心、体贴、诚实以及尊重他人的界限上。 重要的是不仅要帮助那些主动求助的人，还要关注那些不总敢开口寻求支持的人。

这个节日提醒我们：虽然无法在一天之内改变世界，但我们可以让别人的日子过得稍微好一点。有时，一条信息、一次真诚的交谈或一点小小的帮助就足够了。正是从这些微小的行动开始，相互支持的文化才得以建立。

关注我们在