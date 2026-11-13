Свято 13 листопада 2026 — Всесвітній день доброти

Щороку 13 листопада у світі відзначають Всесвітній день доброти — свято, яке нагадує, наскільки важливими можуть бути прості людські вчинки. Його започаткували наприкінці 1990-х років, щоб об’єднати людей навколо ідеї взаємоповаги, турботи та допомоги іншим. У 2026 році ця дата припадає на п’ятницю.

Всесвітній день доброти щороку відзначають 13 листопада. Його історія почалася в Японії, де ще в 1990-х роках виник рух за поширення добрих справ. Його учасники хотіли показати, що турбота про інших може стати спільною цінністю для людей із різних країн, культур і релігій.

Важливим кроком стала міжнародна конференція в Токіо у вересні 1997 року. Тоді представники організацій, які підтримували ідею доброти, домовилися об’єднати зусилля та створити Всесвітній рух доброти — World Kindness Movement. До ініціативи долучилися представники кількох країн, які прагнули зробити добрі вчинки помітнішою частиною суспільного життя. Уже 13 листопада 1998 року рух започаткував Всесвітній день доброти. Саме цю дату обрали для щорічного нагадування про важливість людяності, співчуття та взаємної підтримки. Згодом до ініціативи почали долучатися нові країни, громадські організації, школи та благодійні спільноти.

Сам Всесвітній рух доброти офіційно запустили пізніше — 18 листопада 2000 року під час третьої міжнародної конференції в Сінгапурі. Його створили як майданчик для співпраці організацій, які проводять благодійні акції та популяризують добрі справи. У 2019 році рух зареєстрували як міжнародну неурядову організацію за швейцарським законодавством.

Чому відзначають це свято

Головна мета Всесвітнього дня доброти — нагадати, що ставлення до інших людей має значення. У щоденній метушні легко не помітити того, кому потрібна допомога, пройти повз чужу проблему або відкласти дзвінок близькій людині. Це свято пропонує зупинитися й подумати, що кожен може зробити для тих, хто поруч.

Організатори ініціативи прагнуть показати, що доброта не залежить від національності, мови, релігії чи соціального становища. Вона зрозуміла людям у різних куточках світу. Підтримати когось, вислухати, допомогти з повсякденною справою або просто поставитися з повагою можна незалежно від обставин. Ще одна важлива ідея свята — сила невеликих учинків. Для однієї людини це може бути звичайне добре слово, для іншої — допомога з покупками, донат на благодійність або підтримка в складний момент. Такі дії не завжди потребують грошей чи багато часу, але можуть суттєво вплинути на чиєсь самопочуття.

День доброти також привертає увагу до проблем самотності, байдужості та цькування. Особливо важливо говорити про це в школах, на роботі та в родинах, де повага й підтримка допомагають створити безпечне середовище. Свято не закликає бути ідеальними або завжди погоджуватися з іншими. Воно нагадує про просту річ — навіть у суперечці можна зберігати повагу до співрозмовника.

Як відзначають Всесвітній день доброти

У різних країнах 13 листопада проводять благодійні акції, волонтерські заходи, зустрічі та освітні події. Школи й дитячі організації влаштовують тематичні заняття, під час яких діти говорять про дружбу, співчуття та взаємодопомогу. Дорослі долучаються до збору речей, продуктів і коштів для тих, хто опинився у складних обставинах. Окрема традиція — так звані випадкові добрі вчинки. Люди намагаються зробити щось приємне для незнайомців, не очікуючи нічого натомість. Наприклад, пригостити когось кавою, допомогти донести важкі сумки, поступитися місцем у транспорті або залишити тепле повідомлення людині, яка цього потребує.

У деяких країнах використовують спеціальні картки доброти. Людина передає таку картку тому, кому зробила щось хороше, а той може передати її далі після наступного доброго вчинку. Так формується своєрідний ланцюжок підтримки, у якому одна дія надихає на іншу. Ця ідея стала одним із відомих способів популяризації свята.

Також організовують спільні прибирання парків і вулиць, збір допомоги для притулків, підтримку літніх людей та людей з інвалідністю. Деякі компанії проводять акції для працівників, заохочують волонтерство або допомагають місцевим благодійним організаціям. У соціальних мережах люди діляться історіями про добрі вчинки та закликають інших долучатися до ініціативи.

Окрему увагу приділяють дітям. У навчальних закладах можуть створювати «дерева доброти», на листочках яких учні записують хороші справи, або проводити тематичні конкурси й уроки. Так діти вчаться помічати потреби інших і розуміти, що допомога не обов’язково має бути великою. Іноді достатньо запросити до гри того, хто залишився сам, або підтримати однокласника добрим словом.

Цікаві факти про День доброти

1. Свято має японське коріння. Ідея міжнародного руху виникла завдяки японській ініціативі Small Kindness Movement. Саме вона допомогла зібрати в Токіо організації з різних країн, які працювали над популяризацією добрих справ.

2. Дату обрали не випадково. Перший Всесвітній день доброти провели 13 листопада 1998 року. Відтоді його щороку відзначають саме цього дня, незалежно від того, на який день тижня він припадає.

3. Існує цілий Тиждень доброти. У матеріалах Всесвітнього руху доброти зазначено, що World Kindness Week відзначають у другий тиждень листопада. Його кульмінацією стає 13 листопада — Всесвітній день доброти.

4. До руху долучилися десятки країн. Всесвітній рух доброти об’єднує організації з різних частин світу. Серед його учасників — представники Австралії, Канади, Японії, Індії, Італії, Франції, Південної Кореї, Великої Британії та інших країн.

5. У Сінгапурі одного разу роздали понад 45 тисяч жовтих квітів. Таку масштабну акцію провели у 2009 році на честь Дня доброти. Квіти стали символом уваги та приємного жесту, який можна зробити навіть для незнайомої людини.

6. Свято не має релігійної чи політичної прив’язки. Всесвітній рух доброти позиціонує себе як незалежну організацію без політичної, комерційної та релігійної належності. Його учасники об’єднані спільною метою — заохочувати людей до взаємної підтримки.

Як долучитися до свята в Україні

Відзначити Всесвітній день доброти можна й без спеціальних заходів. Наприклад, допомогти літнім сусідам із покупками, підтримати місцевих волонтерів або переказати кошти на перевірений благодійний збір. Можна віддати речі в доброму стані тим, кому вони потрібні, або долучитися до допомоги притулку для тварин. Ще один простий спосіб — приділити час близьким. Зателефонувати рідним, яких давно не бачили, запитати друзів, як вони почуваються, або підтримати людину, яка переживає непростий період. Іноді уважне слухання важить не менше за матеріальну допомогу.

Важливо пам’ятати й про доброту до себе. Вона не означає байдужість до чужих проблем чи відмову від відповідальності. Йдеться про вміння не знецінювати власні почуття, вчасно відпочивати, визнавати свої помилки та не вимагати від себе неможливого.

В Україні тема взаємодопомоги особливо відчутна через повномасштабну війну. Люди підтримують військових, допомагають переселенцям, збирають кошти на лікування, відновлення житла та потреби громад. Волонтерство, донати, прихисток для тих, хто втратив дім, і підтримка людей поруч — це приклади доброти, яка проявляється не в гучних словах, а в конкретних діях.

Чому доброта важлива не лише 13 листопада

Всесвітній день доброти триває лише одну дату в календарі, але його ідея не обмежується одним днем. Організатори руху наголошують на тому, що добрі вчинки мають стати частиною повсякденного життя. Не потрібно чекати свята, щоб підтримати людину, подякувати за допомогу або зробити щось корисне для своєї громади. Доброта не завжди означає великі жертви чи складні вчинки. Вона може проявлятися в терплячості, уважності, чесності та повазі до чужих кордонів. Важливо не лише допомагати тим, хто просить про це, а й помічати людей, які не завжди наважуються звернутися по підтримку.

Це свято нагадує: змінити світ за один день неможливо, але можна зробити трохи кращим день іншої людини. Іноді для цього достатньо одного повідомлення, щирої розмови або невеликої допомоги. Саме з таких кроків і починається культура взаємної підтримки.

Читай нас у