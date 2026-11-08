Наводнение в США отрезало шимпанзе от заповедника — еду доставляли с помощью дрона

Сильные ливни затопили территорию заповедника Save the Chimps во Флориде, где содержатся около 200 приматов. Из-за разлива каналов вода перекрыла внутренние дороги, по которым ежедневно доставляют животным более 1,3 тонны корма.

38-летний шимпанзе Калеб оказался на небольшом участке суши, окруженном водой. Сотрудники заповедника использовали дрон, чтобы доставить ему еду и одеяла.

На видео видно, как примат подбегает к пакету с продуктами, сброшенному с беспилотника, и достает банан. Впоследствии Калеб самостоятельно выбрался с островка, воспользовавшись канатом.

Для обеспечения других животных едой и лекарствами сотрудники задействовали тракторы и грузовики. По состоянию на 7 ноября вода начала отступать, а все шимпанзе оставались в безопасности.

В то же время наводнение повредило здания и оборудование заповедника.

Источник: Associated Press.

В приюте Second Chance Chimpanzee Refuge в центральной Либерии провели комплексные медицинские осмотры шимпанзе, которых ранее использовали в лабораторных исследованиях вакцины против гепатита B.

В Японии в возрасте 49 лет скончалась знаменитая шимпанзе Ай Вэйвэй, которая произвела революцию в представлениях об интеллекте приматов.

Трое шимпанзе — Монгу, Сезар и Хусейн — были похищены из Центра реабилитации приматов JACK в Лубумбаши, втором по величине городе Конго. Похитители связались с основательницей Центра Роксаной Шантеро. Они требовали выкуп, точная сумма которого не сообщается, но известно, что речь идет о шестизначной сумме.

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