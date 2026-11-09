Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение легитимность результатов промежуточных выборов в стране и повторил бездоказательные утверждения о роли избирательных машин. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Заявление о результатах голосования

«Кто-нибудь действительно верит, что эти „выборы“ были честными?» — написал Трамп. Он также заявил, что социологические опросы якобы ошиблись, а большие объёмы результатов досрочного голосования будто бы сделали победу невозможной независимо от количества избирателей, пришедших голосовать.

«Всё зависит от машин, которые гораздо важнее избирателя», — добавил президент США. По данным CNBC, его публикация появилась через шесть дней после того, как республиканцы потерпели исторические поражения на выборах по всей стране, в том числе в традиционных оплотах партии — Техасе и Южной Каролине.

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Предыдущие заявления Трампа

После поражения на президентских выборах 2020 года Трамп без доказательств утверждал, что проиграл Джо Байдену из-за массовых фальсификаций бюллетеней. Эти утверждения сопровождались десятками безуспешных судебных исков по поводу избирательных процедур.

6 января 2021 года сторонники Трампа атаковали Капитолий США после его выступления на митинге возле Белого дома в Вашингтоне.

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