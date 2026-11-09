Prezydent USA Donald Trump podważył legalność wyników wyborów środka kadencji w kraju i powtórzył bezpodstawne twierdzenia dotyczące roli maszyn wyborczych. Napisał o tym w serwisie społecznościowym Truth Social.

Oświadczenie w sprawie wyników głosowania

„Czy ktoś naprawdę wierzy, że te «wybory» były uczciwe?” — napisał Trump. Twierdził również, że sondaże opinii publicznej rzekomo się myliły, a duża liczba wyników wcześniejszego głosowania miała podobno uniemożliwić zwycięstwo niezależnie od liczby wyborców, którzy przyszli głosować.

„Wszystko zależy od maszyn, które są znacznie ważniejsze niż wyborca” — dodał prezydent USA. Według CNBC, jego wpis pojawił się sześć dni po tym, jak Republikanie ponieśli historyczne porażki w wyborach w całym kraju, w tym w tradycyjnych bastionach partii — Teksasie i Karolinie Południowej.

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Poprzednie oświadczenia Trumpa

Po porażce w wyborach prezydenckich w 2020 roku Trump bez dowodów twierdził, że przegrał z Joe Bidenem z powodu masowych fałszerstw kart do głosowania. Twierdzeniom tym towarzyszyły dziesiątki nieskutecznych pozwów dotyczących procedur wyborczych.

6 stycznia 2021 roku zwolennicy Trumpa zaatakowali Kapitol USA po jego przemówieniu na wiecu w pobliżu Białego Domu w Waszyngtonie.

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