ONZ wezwała Rosję do natychmiastowego zaprzestania ataków na ukraińską sieć energetyczną

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ 9 listopada dyrektorka Wydziału ds. Europy i Azji Środkowej w Departamencie Politycznym ONZ, Kayoko Goto, wezwała Rosję do natychmiastowego zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, które w przededniu zimy zagrażają życiu milionów cywilów.

Zaznaczyła, że intensywne ostrzały powodują rozległe przerwy w dostawach prądu, zakłócają zaopatrzenie w wodę, zagrażają bezpiecznemu funkcjonowaniu ukraińskich elektrowni jądrowych i doprowadziły do znacznego wzrostu liczby ofiar wśród ludności cywilnej.

„Po raz kolejny stanowczo wzywamy do natychmiastowego zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną, które – jeśli nie zostaną powstrzymane – spowodują ogromne cierpienia ludności cywilnej Ukrainy i doprowadzą do dalszej migracji ludności” – podkreśliła przedstawicielka ONZ.

Ponadto przedstawicielka Organizacji w imieniu Sekretarza Generalnego ONZ wezwała do natychmiastowego i bezwarunkowego zawieszenia ognia oraz do osiągnięcia postępów podczas zaplanowanych rozmów trójstronnych.

Źródło — Ukrinform.

9 listopada w trzech obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjscy terroryści zadali ciosy podstacjom łączącym elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

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