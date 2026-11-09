+5° Kijów +2° Warszawa +16° Waszyngton
$ 45.49 € 50.94 zł 11.61
$ 45.49 € 50.94 zł 11.61
+5° Kijów +2° Warszawa +16° Waszyngton
Wiadomości Świat

ONZ wezwała Rosję do natychmiastowego zaprzestania ataków na ukraińską sieć energetyczną

UA NEWS 09 listopada 2026 18:09
ONZ wezwała Rosję do natychmiastowego zaprzestania ataków na ukraińską sieć energetyczną

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ 9 listopada dyrektorka Wydziału ds. Europy i Azji Środkowej w Departamencie Politycznym ONZ, Kayoko Goto, wezwała Rosję do natychmiastowego zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, które w przededniu zimy zagrażają życiu milionów cywilów. 

Zaznaczyła, że intensywne ostrzały powodują rozległe przerwy w dostawach prądu, zakłócają zaopatrzenie w wodę, zagrażają bezpiecznemu funkcjonowaniu ukraińskich elektrowni jądrowych i doprowadziły do znacznego wzrostu liczby ofiar wśród ludności cywilnej. 

„Po raz kolejny stanowczo wzywamy do natychmiastowego zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną, które – jeśli nie zostaną powstrzymane – spowodują ogromne cierpienia ludności cywilnej Ukrainy i doprowadzą do dalszej migracji ludności” – podkreśliła przedstawicielka ONZ.

Ponadto przedstawicielka Organizacji w imieniu Sekretarza Generalnego ONZ wezwała do natychmiastowego i bezwarunkowego zawieszenia ognia oraz do osiągnięcia postępów podczas zaplanowanych rozmów trójstronnych.

Źródło — Ukrinform.

9 listopada w trzech obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjscy terroryści zadali ciosy podstacjom łączącym elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy. 

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację