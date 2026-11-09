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Новости Мир

ООН призвала Россию немедленно прекратить удары по энергосистеме Украины

UA NEWS 09 Ноября 2026 18:09
ООН призвала Россию немедленно прекратить удары по энергосистеме Украины

В ходе заседания Совета Безопасности ООН 9 ноября директор отдела Европы и Центральной Азии Политического департамента ООН Кайоко Гото призвала Россию немедленно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которые в преддверии зимы угрожают жизни миллионов мирных жителей. 

Она отметила, что массированные обстрелы вызывают масштабные отключения электроэнергии, нарушают водоснабжение, угрожают безопасной работе украинских АЭС и привели к значительному росту числа жертв среди мирного населения. 

«Мы в очередной раз решительно призываем к немедленному прекращению атак на энергетическую инфраструктуру, которые, если их не остановить, причинят огромные страдания гражданскому населению Украины и приведут к дальнейшему перемещению людей», — подчеркнула представительница ООН.

Также представительница Организации от имени Генерального секретаря ООН призвала к немедленному и безусловному прекращению огня и достижению прогресса в ходе запланированных трехсторонних переговоров.

Источник — Укринформ.

9 ноября в трех областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российские террористы нанесли удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. 

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