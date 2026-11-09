Po raz pierwszy w historii marki Balenciaga na stanowisku dyrektora znalazła się kobieta – Guardian

Dom mody Balenciaga mianował brytyjską projektantkę Martin Rose nową dyrektorką kreatywną, która zastąpiła na tym stanowisku Pierpaolo Piccoliego. Stała się pierwszą kobietą na tym stanowisku w 109-letniej historii marki oraz drugą kobietą o ciemnym kolorze skóry, która stanęła na czele europejskiego domu mody.

Jak powiedziała Rose, kierowanie domem mody o tak bogatym dziedzictwie jest dla niej wielkim zaszczytem i pragnie ona stworzyć kolejny rozdział w jego historii. Wcześniej projektantka, która posiada własną markę odzieży męskiej, pracowała już w dziale mody męskiej Balenciagi.

Pierwszą kobietą o ciemnym kolorze skóry, która stanęła na czele europejskiego domu mody, była Grace Wails Bonner, która w 2025 roku została mianowana dyrektorką kreatywną działu odzieży męskiej Hermès.

Źródło: Guardian.

Gruziński projektant i dyrektor kreatywny domu mody Balenciaga, Demna Gvasalia, został ambasadorem państwowej platformy zbierania funduszy UNITED24.

Dom mody Balenciaga usunął swoje konto na Twitterze, stając się pierwszą dużą marką modową, która opuściła ten serwis społecznościowy po tym, jak jego właścicielem został amerykański wynalazca i miliarder Elon Musk.

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