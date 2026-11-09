Maduro schudł w amerykańskim więzieniu i zaczął czytać Koran oraz Biblię — NYT

Były prezydent Wenezueli Nicolás Maduro, przebywający w areszcie w Stanach Zjednoczonych, znacznie schudł i zaczął poświęcać więcej czasu na praktyki religijne. Czyta Koran, Biblię i dzieła filozoficzne, a także spotyka się z przedstawicielami różnych wyznań.

Informuje o tym The New York Times, powołując się na sześciu rozmówców zaznajomionych z warunkami jego przetrzymywania.

Według informacji gazety Maduro rozmawia z kapelanami więziennymi, w szczególności z księdzem katolickim i rabinem. Chociaż już wcześniej interesował się praktykami duchowymi, po aresztowaniu zaczął poświęcać im znacznie więcej uwagi.

Przyczyną utraty wagi mogła być jakość więziennego wyżywienia, na którą były przywódca Wenezueli wielokrotnie narzekał. Przed zatrzymaniem stosował dietę paleo. Jednocześnie jego syn tłumaczył utratę wagi ojca codziennymi ćwiczeniami fizycznymi.

Obecnie 63-letni Maduro przebywa w federalnym areszcie śledczym Metropolitan Detention Center na Brooklynie.

Jego żona, Cilia Flores, która również przebywa w areszcie, według dokumentów sądowych schudła ponad 11 kg i straciła dwa zęby. Adwokaci kobiety przypuszczają, że w lipcu mogła ona doznać łagodnego zawału serca, jednak nie ma na to medycznego potwierdzenia.

Maduro i Flores zostali zatrzymani po amerykańskiej operacji wojskowej w Wenezueli 3 stycznia 2026 roku. Zostały im postawione zarzuty dotyczące przestępstw związanych z handlem narkotykami. Małżonkowie nie przyznają się do winy.

Źródło: The New York Times

Nicolás Maduro i jego żona Cilia Flores w Nowym Jorku w USA nie przyznali się do winy w związku z nowym zarzutem zmowy w celu stosowania tortur. Zarzut ten, ujawniony w zeszłym tygodniu, został postawiony w Stanach Zjednoczonych.

Odwołany przywódca Wenezueli Nicolás Maduro opublikował na Telegramie zdjęcia z więzienia w Nowym Jorku, gdzie przebywa po zatrzymaniu przez amerykańskie siły w Caracas w styczniu. W poście napisał, że „trzymamy się mocno”.

Syn byłego prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro — poseł Nicolás Maduro Hera — oświadczył w wywiadzie dla Der Spiegel, że jego ojciec przebywa w nowojorskim więzieniu w celi zbiorowej wraz z 18 innymi osadzonymi.

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