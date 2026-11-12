Sąd Okręgowy w Kaliningradzie skazał 66-letnią obrończynię praw człowieka Marię Boncler na 12 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura domagała się dla niej 15 lat pozbawienia wolności. Czas spędzony w areszcie śledczym zostanie zaliczony na poczet kary według zasady dzień za dzień.

W Rosji, państwie-agresorze, sąd skazał zaocznie dziennikarkę i autorkę serwisu Meduza Asję Zołnikową na dwa i pół roku pozbawienia wolności. Jak poinformowała prokuratura w Moskwie, postawiono jej zarzut udziału w działalności organizacji, którą rosyjskie władze uznały za „niepożądaną”.

W Jarosławiu w Federacji Rosyjskiej, państwie-agresorze, sąd skazał we wrześniu mężczyznę w średnim wieku na 14 lat kolonii karnej po tym, jak fotografował nagrobki rosyjskich żołnierzy poległych w wojnie przeciwko Ukrainie.

W Rosji były podpułkownik Konstantin Frolow został skazany na 21 lat kolonii o surowym reżimie. Według informacji podanych przez gazetę „Kommersant” zorganizował on proceder polegający na symulowaniu ran bojowych w celu uzyskania państwowych świadczeń i odznaczeń, a także kręcił inscenizowane filmy przedstawiające rzekome sukcesy bojowe rosyjskich żołnierzy. Sąd pozbawił go również stopnia wojskowego i odznaczeń państwowych.

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