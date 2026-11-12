У Росії правозахисницю засудили до 12 років ув’язнення

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Калінінградський обласний суд призначив 12 років позбавлення волі 66-річній правозахисниці Марії Бонцлер.

Прокуратура вимагала для неї 15 років ув’язнення. Час, проведений у СІЗО, зарахують до строку покарання за схемою день за день.

У Росії, державі-агресорі, суд заочно засудив журналістку та авторку Meduza Асю Зольнікову до двох з половиною років позбавлення волі. Як повідомила прокуратура Москви, їй висунули обвинувачення в участі в діяльності організації, яку російська влада визнала «небажаною».

У Ярославлі в Російській Федерації, державі-агресорі, суд у вересні засудив чоловіка середнього віку до 14 років колонії після того, як він фотографував надгробки російських військових, які загинули у війні проти України.

У Росії колишнього підполковника Константина Фролова засудили до 21 року колонії суворого режиму. За даними видання «Коммерсантъ», він організував схему з фальшивими бойовими пораненнями заради державних виплат і нагород, а також знімав постановочні відео про нібито бойові успіхи російських військових. Суд також позбавив його військового звання та державних нагород.

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