В России правозащитницу приговорили к 12 годам лишения свободы

Калининградский областной суд приговорил 66-летнюю правозащитницу Марию Бонцлер к 12 годам лишения свободы.

Прокуратура требовала для неё 15 лет лишения свободы. Время, проведённое в СИЗО, будет зачтено в срок наказания по схеме день за день.

В России, государстве-агрессоре, суд заочно приговорил журналистку и автора Meduza Асю Зольникову к двум с половиной годам лишения свободы. Как сообщила прокуратура Москвы, ей предъявили обвинение в участии в деятельности организации, которую российские власти признали «нежелательной».

В Ярославле в Российской Федерации, государстве-агрессоре, суд в сентябре приговорил мужчину среднего возраста к 14 годам колонии после того, как он фотографировал надгробия российских военных, погибших в войне против Украины.

В России бывшего подполковника Константина Фролова приговорили к 21 году колонии строгого режима. По данным издания «Коммерсантъ», он организовал схему с фальшивыми боевыми ранениями ради государственных выплат и наград, а также снимал постановочные видео о якобы боевых успехах российских военных. Суд также лишил его воинского звания и государственных наград.

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