Мадуро похудел в американской тюрьме и начал читать Коран и Библию — NYT

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в США, заметно похудел и стал уделять больше времени религии. Он читает Коран, Библию и философские труды, а также встречается с представителями различных конфессий.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на шестерых собеседников, знакомых с условиями его содержания.

По информации издания, Мадуро общается с тюремными капелланами, в частности с католическим священником и раввином. Хотя ранее он также интересовался духовными практиками, после ареста стал уделять этому значительно больше внимания.

Причиной похудения могло стать качество тюремного питания, на которое бывший лидер Венесуэлы неоднократно жаловался. До задержания он придерживался палеодиеты. В то же время его сын объяснял потерю веса отца ежедневными физическими упражнениями.

Сейчас 63-летний Мадуро находится в федеральном следственном изоляторе Metropolitan Detention Center в Бруклине.

Его жена Силия Флорес, которая также находится под стражей, по данным судебных документов, похудела более чем на 11 кг и лишилась двух зубов. Адвокаты женщины предполагают, что в июле она могла перенести лёгкий сердечный приступ, однако медицинского подтверждения этому нет.

Мадуро и Флорес были задержаны после американской военной операции в Венесуэле 3 января 2026 года. Им предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с наркотрафиком. Супруги свою вину не признают.

Источник: The New York Times

Николас Мадуро и его жена Силия Флорес в Нью-Йорке, США, не признали свою вину по новому обвинению в сговоре с целью применения пыток. Обвинение, обнародованное на прошлой неделе, было предъявлено в США.

Свергнутый лидер Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал в Telegram фотографии из тюрьмы в Нью-Йорке, где его содержат после захвата американскими силами в Каракасе в январе. В сообщении он написал, что «мы держимся крепко».

Сын бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро — депутат Николас Мадуро Гера — заявил в интервью Der Spiegel, что его отца содержат в нью-йоркской тюрьме в общей камере вместе с 18 заключёнными.

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