Видео: Центризбирком Перу определил победителя выборов, подбросив монету

В Перу победителя выборов мэра округа Конима в регионе Пуно определили путем подбрасывания монеты из-за равного количества голосов у двух кандидатов.

На муниципальных выборах Рубен Киспе Капаханья и Саломино Мамани Киспе набрали по 671 голосу, после чего специальная избирательная комиссия провела жеребьёвку монетой номиналом один перуанский соль в соответствии с законодательством страны.

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Представитель партии «Сомос Перу» выбрал сторону монеты с изображением герба. После подбрасывания выпала именно она, что обеспечило победу Рубену Киспе Капаханье.

Об этом сообщает перуанское издание El Comercio.

В городке Картавйо на севере Перу вечером 6 ноября 2026 года сработало устройство в ресторане, специализирующемся на блюдах из курицы. Заведение расположено в начале улицы Хирон-Реаль, примерно в квартале от местного полицейского участка.

В аэропорту Лимы в Перу задержали гражданина Польши и двух граждан Германии, которые пытались вывезти из страны более 3 тысяч птицеедов. Иностранцы планировали вылететь в Германию.

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