Film: Centralna Komisja Wyborcza Peru wyłoniła zwycięzcę wyborów poprzez rzut monetą

W Peru zwycięzcę wyborów na burmistrza okręgu Konima w regionie Puno wyłoniono poprzez rzut monetą, ponieważ obaj kandydaci uzyskali taką samą liczbę głosów.

W wyborach samorządowych Ruben Kispé Kapahaña i Salomino Mamani Kispé uzyskali po 671 głosów, po czym specjalna komisja wyborcza przeprowadziła losowanie monetą o nominale jednego sol peruwiańskiego, zgodnie z obowiązującym prawem.

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Przedstawiciel partii Somos Perú wybrał stronę monety z herbem. Po rzucie wypadła właśnie ta strona, co zapewniło zwycięstwo Rubenowi Kispé Kapahañi.

Informację tę podaje peruwiański dziennik El Comercio.

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