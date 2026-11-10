Święto 10 listopada 2026 r. — Dzień pierwszego ogłoszenia niepodległości Panamy

10 listopada w Panamie obchodzi się Dzień pierwszego ogłoszenia niepodległości od Hiszpanii. Data ta wiąże się z wydarzeniami z 1821 roku, kiedy to mieszkańcy miasta La Villa de Los Santos wystąpili przeciwko hiszpańskim władzom kolonialnym i ogłosili dążenie do wolności. Ich wystąpienie stało się jednym z pierwszych ważnych kroków na drodze do ostatecznego ogłoszenia niepodległości Panamy 28 listopada tego samego roku.

Święto 10 listopada znane jest w Panamie jako Pierwszy Okrzyk Niepodległości w La Villa de los Santos. Jego historia sięga początku XIX wieku, kiedy to hiszpańskie kolonie w Ameryce Łacińskiej jedna po drugiej zaczęły walczyć o niezależność. W tamtym czasie Przesmyk Panamski znajdował się pod panowaniem Hiszpanii i wchodził w skład jej posiadłości kolonialnych w regionie. Jednak idee niepodległości już szerzyły się wśród miejscowej ludności. Ludzie coraz częściej sprzeciwiali się władzy kolonialnej i dążyli do samodzielnego decydowania o losie swojej ziemi.

Ważną rolę w tych wydarzeniach odegrało miasto La Villa de Los Santos, położone w prowincji o tej samej nazwie na południu kraju. To właśnie tam 10 listopada 1821 roku miejscowi mieszkańcy wystąpili przeciwko władzom hiszpańskim. Na czele ruchu stanął Segundo Villarreal – jeden z wpływowych przedstawicieli lokalnej społeczności. Dołączyli do niego inni mieszkańcy, którzy popierali ideę zerwania z hiszpańską koroną.

Zgodnie z przekazami historycznymi uczestnicy powstania zajęli lokalne koszary wojskowe, po czym ogłoszono w mieście wyzwolenie spod hiszpańskiej władzy kolonialnej. Wydarzenie to nazwano „Pierwszym okrzykiem niepodległości” i stało się sygnałem dla innych miejscowości. Do ruchu dołączyły społeczności Natá, Penonomé, Ocu i Pariti. W ten sposób dążenie do niepodległości stopniowo przerodziło się w szerszy ruch na Przesmyku Panamskim.

Jedną z najbardziej znanych postaci tej historii stała się Rufina Alfaro. Według popularnej wersji pomogła ona powstańcom, przekazując im informacje o hiszpańskim garnizonie. W przekazach ludowych nazywana jest również osobą, która wykrzyknęła „Wolność!” po rozpoczęciu powstania. Z czasem Rufina Alfaro stała się symbolem patriotyzmu i walki o niepodległość Panamy. Jednocześnie historycy nie są jednomyślni co do wszystkich szczegółów jej udziału w tych wydarzeniach. Część historii o niej zachowała się właśnie w lokalnych przekazach, dlatego jej rolę należy rozpatrywać z uwzględnieniem tej okoliczności.

Wydarzenia z 10 listopada nie oznaczały, że cała Panama ostatecznie wyzwoliła się spod władzy Hiszpanii. Był to początek szerszego procesu, który trwał jeszcze kilka tygodni. Ważnym kolejnym krokiem było ogłoszenie niepodległości w mieście Panama 28 listopada 1821 roku. Wówczas rada miejska zwołała otwarte posiedzenie, podczas którego w obecności przedstawicieli społeczeństwa cywilnego, wojska i kościoła oficjalnie ogłoszono zerwanie więzi z koroną hiszpańską. Właśnie 28 listopada uznaje się za datę ostatecznego ogłoszenia niepodległości Panamy od Hiszpanii.

Następnie przed nowym państwem stanęło pytanie, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo i zachować niezależność. Przesmyk Panamski dysponował ograniczonymi zasobami wojskowymi i obawiał się ewentualnego powrotu wojsk hiszpańskich. Dlatego lokalni przywódcy rozważali możliwości zjednoczenia się z innymi państwami regionu. Ostatecznie Panama dobrowolnie przyłączyła się do Republiki Kolumbii, na czele której stał Simón Bolívar. W ten sposób ogłoszenie niepodległości od Hiszpanii w 1821 roku stało się odrębnym etapem w historii kraju, a nie początkiem współczesnej, niepodległej Republiki Panamy. Od Kolumbii Panama odłączyła się później — 3 listopada 1903 roku.

Jak obchodzi się 10 listopada w Panamie

Dzisiaj Pierwszy okrzyk niepodległości jest jednym z najważniejszych świąt narodowych Panamy. Główne uroczystości tradycyjnie odbywają się w La Villa de los Santos, ponieważ to właśnie to miasto jest związane z wydarzeniami z 1821 roku. W obchodach biorą udział urzędnicy państwowi, przedstawiciele władz lokalnych, uczniowie, studenci oraz mieszkańcy różnych regionów kraju. Dla Panamczyków jest to nie tylko okazja do upamiętnienia historycznego wydarzenia, ale także możliwość oddania hołdu osobom, które postawiły pierwsze kroki na drodze do wyzwolenia spod panowania kolonialnego.

Dzień zazwyczaj rozpoczyna się od oficjalnych uroczystości. Podnoszona jest flaga państwowa, składane są kwiaty pod pomnikami i odbywają się uroczyste wydarzenia z udziałem przedstawicieli władz. W La Villa de los Santos uroczystości odbywają się w miejscach związanych z Rufiną Alfaro i uczestnikami ruchu niepodległościowego. Mogą się tam również odbywać nabożeństwa, uroczyste posiedzenia rady miejskiej oraz przemówienia osób publicznych.

Osobną częścią obchodów są tradycyjne parady. Ulicami miast przemierzają uczniowie, przedstawiciele instytucji państwowych, zespoły muzyczne i organizacje społeczne. Uczestnicy niosą flagi, a orkiestry dęte grają muzykę narodową. Podczas uroczystości można również zobaczyć tradycyjne stroje panamskie. Kobiety zakładają kolorowe suknie narodowe – poliery, a mężczyźni często wybierają tradycyjne koszule i kapelusze, znane jako montuno.

Szczególną atmosferę tworzą ludowe występy muzyczne. Podczas uroczystości rozbrzmiewa tradycyjna muzyka panamska, w szczególności tamborito — gatunek łączący śpiew, bębny i taniec. W niektórych uroczystych paradach biorą udział udekorowane wozy zaprzęgnięte w woły lub konie. Takie procesje przypominają o wiejskim życiu kraju i pomagają zachować lokalne zwyczaje. Dlatego święto to łączy w sobie nie tylko pamięć historyczną, ale także prezentację dziedzictwa kulturowego Panamy.

Ciekawostki dotyczące święta

Jednym z miejsc bezpośrednio związanych z wydarzeniami z 10 listopada jest dawny budynek rady miejskiej w La Villa de los Santos. Obecnie mieści się tam Muzeum Narodowości, znane również jako Dom Cabildo. Zostało otwarte w 1974 roku. W muzeum przechowywane są dokumenty i przedmioty związane z historią Panamy, w szczególności z walką o niepodległość. Ekspozycja zapoznaje również zwiedzających z przeszłością prekolumbijską, sztuką kolonialną oraz tradycyjną kuchnią kraju.

Kolejny interesujący szczegół — listopad w Panamie jest ogólnie bogaty w daty związane z historią narodową. Już 3 listopada kraj obchodzi odłączenie się od Kolumbii, 4 listopada — Dzień Flagi, a 10 listopada upamiętnia pierwsze powstanie przeciwko władzom hiszpańskim. Pod koniec miesiąca, 28 listopada, obchodzi się samo ogłoszenie niepodległości od Hiszpanii. Z tego powodu listopad często nazywany jest miesiącem ojczyzny: w tym okresie w całym kraju odbywają się uroczystości, parady i wydarzenia kulturalne.

10 listopada ma dla Panamy szczególne znaczenie, ponieważ przypomina o początku ruchu, który później zmienił historię kraju. Data ta upamiętnia nie ostateczne ogłoszenie niepodległości, ale pierwszy głośny protest przeciwko hiszpańskiej dominacji kolonialnej. Właśnie dlatego La Villa de los Santos do dziś pozostaje jednym z głównych symboli panamskiej walki o wolność.

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