Праздник 10 ноября 2026 года — День первого провозглашения независимости Панамы

10 ноября в Панаме отмечают День первого провозглашения независимости от Испании. Эта дата связана с событиями 1821 года, когда жители города Ла-Вилья-де-Лос-Сантос выступили против испанских колониальных властей и заявили о своем стремлении к свободе. Их выступление стало одним из первых важных шагов на пути к окончательному провозглашению независимости Панамы 28 ноября того же года.

Праздник 10 ноября известен в Панаме как Первый крик независимости Ла-Вилья-де-Лос-Сантос. Его история началась в начале XIX века, когда испанские колонии в Латинской Америке одна за другой начали бороться за самостоятельность. В то время Панамский перешеек находился под властью Испании и входил в состав её колониальных владений в регионе. Однако идеи независимости уже распространялись среди местного населения. Люди всё чаще выступали против колониального правления и стремились самостоятельно решать судьбу своей земли.

Важную роль в этих событиях сыграл город Ла-Вилья-де-Лос-Сантос, расположенный в одноимённой провинции на юге страны. Именно там 10 ноября 1821 года местные жители выступили против испанских властей. Движение возглавил Сегундо Вильярреаль — один из влиятельных представителей местной общины. К нему присоединились другие жители, поддерживавшие идею разрыва с испанской короной.

Согласно историческим преданиям, участники восстания захватили местные военные казармы, после чего в городе объявили об освобождении от испанского колониального правления. Событие получило название «Первый крик независимости» и стало сигналом для других населенных пунктов. К движению присоединились общины Ната, Пенономе, Оку и Парита. Так стремление к независимости постепенно переросло в более широкое движение на Панамском перешейке.

Одной из самых известных фигур этой истории стала Руфина Альфаро. Согласно популярной версии, она помогала повстанцам, передавая им информацию об испанском гарнизоне. В преданиях её также называют человеком, который воскликнул «Свобода!» после начала восстания. Впоследствии Руфина Альфаро стала символом патриотизма и борьбы за независимость Панамы. В то же время историки не пришли к единому мнению относительно всех подробностей её участия в событиях. Часть истории о ней сохранилась именно в местных преданиях, поэтому её роль следует рассматривать с учётом этого обстоятельства.

События 10 ноября не означали, что вся Панама уже окончательно вышла из-под власти Испании. Это было началом более широкого процесса, который продолжался ещё несколько недель. Важным следующим шагом стало провозглашение независимости в городе Панама 28 ноября 1821 года. Тогда городской совет созвал открытое заседание, на котором при участии гражданских, военных и церковных представителей официально объявили о разрыве связей с испанской короной. Именно 28 ноября считается датой окончательного провозглашения независимости Панамы от Испании.

После этого перед новым государством встал вопрос, как обеспечить собственную безопасность и сохранить самостоятельность. Панамский перешеек располагал ограниченными военными ресурсами и опасался возможного возвращения испанских войск. Поэтому местные лидеры рассматривали варианты объединения с другими государствами региона. В конце концов Панама добровольно присоединилась к Республике Колумбия, которую возглавлял Симон Боливар. Таким образом, провозглашение независимости от Испании в 1821 году стало отдельным этапом истории страны, а не появлением современной независимой Панамской Республики. От Колумбии Панама отделилась позже — 3 ноября 1903 года.

Как в Панаме отмечают 10 ноября

Сегодня Первый крик независимости — один из важных национальных праздников Панамы. Центральные торжества традиционно проходят в Ла-Вилья-де-Лос-Сантос, ведь именно этот город связан с событиями 1821 года. К празднованиям присоединяются государственные чиновники, представители местных властей, школьники, студенты и жители разных регионов страны. Для панамцев это не только повод вспомнить историческое событие, но и возможность почтить память людей, которые сделали первые шаги к освобождению от колониального господства.

День обычно начинается с официальных церемоний. Поднимают государственный флаг, возлагают цветы к памятникам и проводят торжественные мероприятия с участием представителей власти. В Ла-Вилья-де-Лос-Сантос церемонии проходят у памятных мест, связанных с Руфиной Альфаро и участниками движения за независимость. Также могут проводиться религиозные службы, торжественные заседания местного совета и выступления официальных лиц.

Отдельная часть празднования — традиционные парады. По улицам городов проходят школьники, представители государственных учреждений, музыкальные коллективы и общественные организации. Участники несут флаги, а духовые оркестры исполняют национальную музыку. На праздничных мероприятиях можно увидеть и традиционные панамские костюмы. Женщины надевают яркие национальные платья — польеры, а мужчины часто выбирают традиционные рубашки и шляпы, известные как монтуно.

Особую атмосферу создают народные музыкальные выступления. Во время празднований звучит традиционная панамская музыка, в частности тамборито — жанр, в котором сочетаются пение, барабаны и танец. В некоторых праздничных шествиях участвуют украшенные повозки, запряженные волами или лошадьми. Такие процессии напоминают о сельской жизни страны и помогают сохранять местные обычаи. Поэтому праздник объединяет не только историческую память, но и демонстрацию культурного наследия Панамы.

Интересные факты о празднике

Одно из мест, непосредственно связанных с событиями 10 ноября, — бывшее здание городского совета в Ла-Вилья-де-Лос-Сантос. Сегодня там работает Музей национальности, известный также как Дом кабильдо. Его открыли в 1974 году. В музее хранятся документы и предметы, связанные с историей Панамы, в частности с борьбой за независимость. Экспозиция также знакомит посетителей с доколумбовым прошлым, колониальным искусством и традиционной кухней страны.

Еще одна интересная деталь — ноябрь в Панаме в целом насыщен датами, связанными с национальной историей. Уже 3 ноября страна отмечает отделение от Колумбии, 4 ноября — День флага, а 10 ноября вспоминает первое восстание против испанских властей. В конце месяца, 28 ноября, отмечается само провозглашение независимости от Испании. Поэтому ноябрь часто называют месяцем родины: в этот период по всей стране проходят торжества, парады и культурные мероприятия.

10 ноября имеет для Панамы особое значение, ведь напоминает о начале движения, которое впоследствии изменило историю страны. Эта дата отмечает не окончательное провозглашение независимости, а первое громкое выступление против испанского колониального господства. Именно поэтому Ла-Вилья-де-Лос-Сантос до сих пор остается одним из главных символов панамской борьбы за свободу.

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