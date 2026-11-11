Россия предложила странам НАТО заключить договоры о ненападении с гарантиями безопасности

Россия заявила о готовности заключать с отдельными странами НАТО двусторонние договоры о ненападении и предоставлять им дополнительные индивидуальные гарантии безопасности. Такое предложение озвучил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин в ходе международного форума по вопросам коллективной безопасности в Москве.

По словам Дробинина, подобные договоренности могут стать частью новой архитектуры евразийской безопасности, которую продвигает Москва. Российская сторона предлагает потенциальным участникам признавать отсутствие враждебных намерений друг по отношению к другу и соблюдать этот принцип на взаимной основе.

Алексей Дробинин назвал несколько возможных форматов, в рамках которых Россия хотела бы закрепить соответствующие обязательства.

Первый вариант предусматривает оборонные союзы, участники которых обязуются помогать друг другу в случае агрессии. В качестве примеров представитель российского МИД привёл договоренности России с Беларусью и Северной Кореей, а также механизмы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Второй формат — политические договоренности о взаимном отказе от поддержки противника другой стороны в случае агрессии. В качестве примера такого документа Дробинин назвал соглашение между Россией и Ираном.

Третий вариант предусматривает двусторонние договоренности, которые по своему содержанию будут соответствовать критериям пактов о взаимном ненападении.

По словам представителя МИД РФ, Москва могла бы заключить соглашения о ненападении с отдельными государствами — членами НАТО. В рамках таких договоренностей российская сторона готова предложить им дополнительные индивидуальные гарантии безопасности.

Среди других возможных обязательств Дробинин назвал отказ от участия в боевых действиях друг против друга. Также речь идет о запрете предоставлять территорию, транзитные, промышленные и другие возможности для ведения таких действий.

Отдельно представитель российского МИД упомянул о согласовании политических и военных мер доверия.

Таким образом, Москва предлагает несколько форматов двусторонних договоренностей со странами НАТО, в частности соглашения о взаимном ненападении и индивидуальные гарантии безопасности.

Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин в ходе международного форума по вопросам коллективной безопасности в Москве.

Москва подготовила собственный позиционный документ о формировании новой архитектуры безопасности в Евразии, в которую, по замыслу Кремля, должны быть вовлечены все его союзники. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предлагаемая система не должна ущемлять интересы ни одной из сторон.

Ранее глава МИД Турции и Рубио обсудили войну России против Украины и ситуацию на Ближнем Востоке.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи глав МИД стран G20 в Атланте не подал никаких сигналов о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Россия не поддерживает прекращение огня в Украине, поскольку в Кремле опасаются, что пауза в боевых действиях даст украинской стороне возможность восстановить силы. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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