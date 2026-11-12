Путин напомнил США об ультиматуме НАТО, который он выдвигал ещё в 2021 году

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с представителями США вновь поднял вопрос о расширении НАТО и военном присутствии Альянса в Восточной Европе. Об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков после переговоров американских посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с российским президентом 12 ноября. Москва хочет вернуться к обсуждению требований, которые выдвигала ещё в 2021 году, в частности относительно конфигурации сил НАТО по состоянию на 1997 год.

По словам Юрия Ушакова, во время встречи Путин напомнил американской стороне о российских предложениях относительно так называемой архитектуры европейской безопасности. Их Кремль представил еще в декабре 2021 года в виде проектов соглашений с США и НАТО.

Среди главных требований Москвы — остановить дальнейшее расширение Альянса, не размещать вблизи российских границ системы вооружения, которые Кремль считает угрожающими, а также вернуть военное присутствие НАТО к уровню, существовавшему на момент подписания Основополагающего акта Россия — НАТО в 1997 году. «Ключевые положения — нерасширение блока НАТО, неразмещение вблизи российских границ систем вооружения, представляющих угрозу, и возвращение к конфигурации сил Альянса, существовавшей на момент подписания Основополагающего акта Россия — НАТО», — заявил Ушаков.

Он также добавил, что Москва хочет дополнить старые предложения новыми требованиями. По его словам, Россия будет учитывать уроки, которые якобы извлекла из нынешней ситуации в отношениях с Западом.

Чего Россия требовала от НАТО в 2021 году

В декабре 2021 года, за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения в Украину, Кремль обнародовал проекты соглашений о так называемых гарантиях безопасности. Россия требовала от США и НАТО не допустить дальнейшего расширения Альянса, в частности вступления Украины, а также ограничить военную деятельность НАТО в странах Восточной Европы.

Отдельно Москва настаивала на том, чтобы Альянс не размещал дополнительные войска и вооружение на территориях государств, вступивших в НАТО после 1997 года. Фактически Россия хотела пересмотреть военное присутствие Альянса в регионе и вернуться к условиям, существовавшим до его дальнейшего расширения на восток.

Именно к Основополагающему акту Россия — НАТО от 27 мая 1997 года теперь вновь апеллирует Кремль. Этот документ определял принципы отношений между сторонами и, в частности, содержал положения о вооруженных силах. НАТО заявляло, что в тогдашних условиях не планирует дополнительно постоянно размещать значительные боевые силы на территории новых членов Альянса. В то же время документ не давал России права вето на решения НАТО и не ограничивал право государств самостоятельно выбирать средства обеспечения собственной безопасности. В НАТО тогда отклонили российские требования. Альянс подчеркивал, что каждое государство имеет право самостоятельно решать, к каким объединениям в сфере безопасности присоединяться.

Москва хочет обсуждать новую систему безопасности с США

После встречи с американскими представителями Ушаков заявил, что Россия готова немедленно начать переговоры с США о новой долгосрочной системе европейской безопасности. «Нынешняя система не работает, это всем очевидно. И мы надеемся, что представители европейских стран также поддержат работу по согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры безопасности и мира, к которой мы готовы немедленно приступить вместе с американскими представителями», — сказал помощник Путина.

Таким образом, Кремль пытается вывести переговоры за рамки вопроса о завершении войны против Украины. Москва хочет обсуждать более широкие правила безопасности на всем европейском континенте, в частности роль НАТО и присутствие его войск в регионе.

Европа выступает против договоренностей без своего участия

Идея создания новой архитектуры безопасности уже вызвала беспокойство среди европейских лидеров. Они опасаются, что Россия пытается использовать переговоры о завершении войны, чтобы добиться пересмотра правил безопасности в Европе и получить влияние на решения НАТО.

12 ноября европейские лидеры во время встречи в Дублине подчеркнули, что будущее безопасности континента не может решаться без участия самих европейских государств. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что именно европейцы должны определять, какой будет их безопасность. Канцлер Германии Фридрих Мерц также призвал Россию к прямому диалогу с представителями Европы.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила, что система европейской безопасности уже существует, но Россия не соблюдает её принципы. Она также подчеркнула, что сначала необходимо добиться прекращения огня в Украине, а уже потом переходить к более широким договоренностям. Таким образом, возвращение к требованиям 2021 года остается одним из приоритетов Кремля. Сейчас Москва пытается обсудить их с США в рамках более широкого соглашения о безопасности в Европе, хотя европейские страны выступают против решений, которые могут приниматься без их участия. Об этом сообщает NEXTA Live.

Исключительно Украина имеет право определять судьбу своих территорий в ходе переговоров с Россией. Такую позицию озвучили в НАТО, комментируя встречи в Абу-Даби. Там также выразили сомнения относительно готовности Москвы к конструктивному диалогу и предположили, что российская сторона могла вновь выдвинуть те же требования, которые озвучивала ещё в 2022 году.

Североатлантический альянс приступил к пересмотру военных требований к странам-членам, сосредоточив ресурсы на противодействии России вместо подготовки к операциям за пределами Европы. Этот процесс может стать самым значительным изменением в военном планировании НАТО за последние 20 лет.

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