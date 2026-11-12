Чехия отвергает требование РФ обсуждать вопросы европейской безопасности до прекращения огня в Украине

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка подчеркнул, что первым шагом к завершению российско-украинской войны должно стать перемирие, а обсуждение территориальных вопросов и архитектуры европейской безопасности должно состояться уже после этого.

«Договоримся о перемирии, остановим убийства, разрушение страны и растрату колоссальных ресурсов, а уже потом будем говорить о мире, территориях и системе безопасности. Эта дискуссия может длиться хоть 10 лет, но стрельба должна прекратиться», — отметил дипломат.

Он также назвал нереалистичными требования РФ о возвращении НАТО к границам 1997 года, подчеркнул невозможность каких-либо договоренностей без прямого согласия Украины и предложил сформировать для участия в мирном процессе небольшую группу европейских лидеров, в частности с участием президента Финляндии Александра Стубба или премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Источник: интервью главы МИД Чехии Петра Мацинки Чешскому телевидению.

Страны Европы согласны с тем, что должны быть представлены за столом переговоров о прекращении войны, однако до сих пор не пришли к согласию, кто именно будет представлять их интересы. Вопрос обсуждался 12 ноября в Дублине во время встречи Европейского политического сообщества, на которую прибыли более 50 лидеров.

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что европейским странам следует выбрать одного человека, который будет представлять их позицию во время переговоров о мире в Украине.

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