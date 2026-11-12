Czechy odrzucają żądanie Rosji, by omawiać kwestie bezpieczeństwa europejskiego przed zawieszeniem ognia na Ukrainie
Minister spraw zagranicznych Czech Petr Maćinka podkreślił, że pierwszym krokiem do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej powinno być zawieszenie broni, a dyskusje na temat kwestii terytorialnych i architektury bezpieczeństwa europejskiego powinny odbywać się dopiero po tym.
„Uzgodnijmy zawieszenie broni, powstrzymajmy zabijanie, niszczenie kraju i marnowanie ogromnych zasobów, a dopiero potem rozmawiajmy o pokoju, terytoriach i systemie bezpieczeństwa. Ta dyskusja może trwać nawet 10 lat, ale strzelanina musi się skończyć” – zaznaczył dyplomata.
Nazwał również nierealistycznymi żądania Rosji dotyczące powrotu NATO do granic z 1997 roku, podkreślił niemożliwość zawarcia jakichkolwiek porozumień bez bezpośredniej zgody Ukrainy oraz zaproponował utworzenie niewielkiej grupy europejskich przywódców, która miałaby uczestniczyć w procesie pokojowym, w szczególności z udziałem prezydenta Finlandii Alexandra Stubba lub premier Włoch Giorgi Meloni.
Źródło: wywiad ministra spraw zagranicznych Czech Petra Macinky dla czeskiej telewizji.
Kraje europejskie zgadzają się, że powinny być reprezentowane przy stole negocjacyjnym w sprawie zakończenia wojny, jednak do tej pory nie osiągnęły porozumienia co do tego, kto dokładnie będzie reprezentował ich interesy. Kwestia ta była omawiana 12 listopada w Dublinie podczas spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej, w którym wzięło udział ponad 50 przywódców.
Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner stwierdził, że kraje europejskie powinny wybrać jedną osobę, która będzie reprezentować ich stanowisko podczas negocjacji pokojowych na Ukrainie.