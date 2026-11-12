Премьер-министр Албании заявил, что Тирана не будет принимать саммит НАТО в 2027 году — Reuters

Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что саммит Североатлантического альянса не состоится в Тиране в 2027 году, несмотря на предыдущие договоренности, и, возможно, будет перенесен на 2028 год.

«Проблема в том, что пока нет единой позиции относительно того, когда состоится саммит, но точно не в 2027 году. А в 2028 году, если саммит и состоится, он пройдет в Тиране», — заявил глава албанского правительства в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

По данным СМИ, планы проведения встречи в Албании оказались под угрозой из-за сопротивления администрации президента США Дональда Трампа, низких расходов Тираны на оборону и дискуссий внутри Альянса о возможном отказе от ежегодного формата саммитов, хотя представитель НАТО официально подтвердил, что следующая встреча лидеров все же запланирована в Албании без конкретной даты.

Источник: Reuters.

Страны НАТО не закрепили договоренность о проведении следующего саммита Альянса в Албании. Соответствующий пункт был исключен из итоговой декларации встречи лидеров НАТО в Анкаре.

В НАТО рассматривают возможность отказа от проведения саммита Альянса в 2027 году, чтобы избежать потенциального обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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