Premier Albanii oświadczył, że Tirana nie będzie gospodarzem szczytu NATO w 2027 roku – Reuters

Premier Albanii Edi Rama poinformował, że szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego nie odbędzie się w Tiranie w 2027 roku, wbrew wcześniejszym ustaleniom, i może zostać przełożony na rok 2028.

„Problem polega na tym, że na razie nie ma jednolitego stanowiska co do tego, kiedy odbędzie się szczyt, ale na pewno nie w 2027 roku. A w 2028 roku, jeśli szczyt w ogóle się odbędzie, odbędzie się on w Tiranie” – oświadczył szef albańskiego rządu przy okazji szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Dublinie.

Według doniesień mediów plany dotyczące spotkania w Albanii znalazły się pod znakiem zapytania z powodu sprzeciwu administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, niskich wydatków Tirany na obronę oraz dyskusji wewnątrz Sojuszu na temat ewentualnego odejścia od corocznego formatu szczytów, chociaż przedstawiciel NATO oficjalnie potwierdził, że kolejne spotkanie przywódców jest jednak zaplanowane w Albanii, choć nie ustalono jeszcze konkretnej daty.

Źródło: Reuters.

Kraje NATO nie sfinalizowały porozumienia w sprawie zorganizowania kolejnego szczytu Sojuszu w Albanii. Odpowiedni punkt został usunięty z deklaracji końcowej ze spotkania przywódców NATO w Ankarze.

W NATO rozważa się możliwość rezygnacji z organizacji szczytu Sojuszu w 2027 roku, aby uniknąć potencjalnego zaostrzenia stosunków z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Czytaj nas na