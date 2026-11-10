2026年11月10日节日——巴拿马首次宣布独立日

11月10日，巴拿马庆祝首次宣布脱离西班牙独立纪念日。 这一日期与1821年的事件有关，当时拉维利亚-德-洛斯-桑托斯市的居民反抗西班牙殖民当局，并宣布了追求自由的愿望。 他们的抗争成为巴拿马最终于同年11月28日宣布独立之路上的重要一步。

11月10日这一节日，在巴拿马被称为拉维利亚-德-洛斯-桑托斯独立首声。其历史可追溯至19世纪初，当时拉丁美洲的西班牙殖民地纷纷开始为争取独立而斗争。 当时，巴拿马地峡处于西班牙统治之下，是该国在该地区殖民地的一部分。然而，独立的思想已在当地民众中广泛传播。 人们越来越频繁地反对殖民统治，并渴望自主决定自己家园的命运。

位于该国南部同名省的拉维利亚-德-洛斯-桑托斯市在这些事件中发挥了重要作用。1821年11月10日，当地居民正是在那里起义反抗西班牙当局。 这场运动由塞贡多·维拉雷亚尔领导——他是当地社区有影响力的代表之一。其他支持脱离西班牙王室理念的居民也加入了他的行列。

据历史记载，起义者占领了当地的军营，随后在城内宣布摆脱西班牙殖民统治。这一事件被称为“第一次独立呼声”，并成为其他定居点的行动信号。 纳塔、佩诺诺梅、奥库和帕里蒂等社区相继加入了这一运动。就这样，争取独立的愿望逐渐发展成为巴拿马地峡上的一场更广泛的运动。

鲁菲娜·阿尔法罗成为这段历史中最著名的人物之一。据广为流传的说法，她曾向起义者提供西班牙驻军的情报，协助了起义者。 在传说中，她还被誉为起义爆发后高呼“自由！”的那个人。此后，鲁菲娜·阿尔法罗成为了巴拿马爱国主义和独立斗争的象征。 不过，历史学家对其参与事件的具体细节并未达成一致意见。关于她的部分历史正是通过当地传说流传下来的，因此在评估其作用时应考虑到这一情况。

11月10日的事件并不意味着整个巴拿马已彻底摆脱西班牙的统治。这只是一个更广泛进程的开端，该进程又持续了数周。接下来的重要一步是1821年11月28日在巴拿马城宣布独立。 当时，市议会召开了一次公开会议，在文职、军事和教会代表的参与下，正式宣布与西班牙王室断绝关系。11月28日被视为巴拿马最终宣布脱离西班牙独立的日期。

此后，新国家面临着如何保障自身安全并维护独立的问题。巴拿马地峡的军事资源有限，且担心西班牙军队可能卷土重来。因此，当地领导人考虑了与该地区其他国家结盟的方案。 最终，巴拿马自愿加入了由西蒙·玻利瓦尔领导的哥伦比亚共和国。 因此，1821年宣布脱离西班牙独立，只是该国历史上的一个阶段，而非现代独立的巴拿马共和国的诞生。巴拿马后来于1903年11月3日从哥伦比亚分离出来。

巴拿马如何庆祝11月10日

如今，独立第一声已成为巴拿马重要的国家节日之一。传统的中央庆祝活动通常在拉维利亚-德-洛斯-桑托斯举行，因为这座城市与1821年的历史事件有着密切的联系。 政府官员、地方当局代表、中小学生、大学生以及来自全国各地的居民都会参与庆祝活动。 对于巴拿马人来说，这不仅是一个缅怀历史事件的机会，也是向那些为摆脱殖民统治迈出第一步的人们致敬的机会。

这一天通常以正式仪式拉开序幕。人们升起国旗，向纪念碑敬献鲜花，并举行有政府代表参加的庆祝活动。 在拉维利亚-德-洛斯-桑托斯，仪式在与鲁菲娜·阿尔法罗及独立运动参与者相关的纪念地举行。此外，还可能举行宗教仪式、地方议会庄严会议以及官员致辞。

传统游行是庆祝活动的重要组成部分。学生、政府机构代表、音乐团体及社会组织沿城市街道行进。参与者手持国旗，铜管乐队则演奏民族音乐。 在庆祝活动中，还能看到传统的巴拿马民族服饰。女性身着色彩鲜艳的民族连衣裙——波利耶拉（polierras），而男性则常选择被称为蒙图诺（montuno）的传统衬衫和帽子。

民间音乐表演营造出独特的节日氛围。 庆祝活动期间，传统巴拿马音乐响彻街头，尤其是坦博里托——一种融合了歌唱、鼓乐和舞蹈的艺术形式。在某些节日游行中，还会出现由牛或马拉动的装饰马车。 这些游行队伍让人联想到该国的乡村生活，并有助于传承当地习俗。因此，这个节日不仅承载着历史记忆，更彰显了巴拿马的文化遗产。

关于这个节日的趣闻

与11月10日事件直接相关的地方之一，是拉维利亚-德-洛斯-桑托斯（La Villa de los Santos）的旧市政厅大楼。 如今，这里是民族博物馆（又称卡比尔多之家）的所在地。该馆于1974年开放。 博物馆内收藏了与巴拿马历史相关的文献和文物，特别是与独立斗争相关的资料。展览还向参观者介绍了该国的哥伦布前历史、殖民时期艺术以及传统美食。

还有一个有趣的细节——巴拿马的11月通常充满了与国家历史相关的纪念日。 11月3日，该国庆祝脱离哥伦比亚独立；11月4日是国旗日；11月10日则纪念首次反抗西班牙统治的起义。 月底的11月28日，则是纪念从西班牙宣布独立的日子。正因如此，11月常被称为祖国月：在此期间，全国各地都会举行庆祝活动、游行和文化活动。

11月10日对巴拿马具有特殊意义，因为这一天标志着后来改变该国历史的运动的开端。 这一日期纪念的并非最终宣布独立，而是首次公开反对西班牙殖民统治的声势浩大的抗争。正因如此，拉维利亚-德-洛斯-桑托斯至今仍是巴拿马争取自由斗争的主要象征之一。

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