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Wiadomości Świat

Święto 10 listopada: Od zawieszenia broni do święta narodowego – historia Dnia Zwycięstwa w Azerbejdżanie

Єлизавета Баздирєва 10 listopada 2026 08:30
Święto 10 listopada: Od zawieszenia broni do święta narodowego – historia Dnia Zwycięstwa w Azerbejdżanie

10 listopada 2020 r. weszło w życie porozumienie o zawieszeniu broni między Azerbejdżanem a Armenią po 44-dniowej wojnie o Górski Karabach. Początkowo właśnie tę datę planowano ogłosić w Azerbejdżanie Dniem Zwycięstwa, jednak później przeniesiono ją na 8 listopada — na cześć zdobycia miasta Szusza. Dlatego 10 listopada pozostaje ważną datą w historii konfliktu, choć oficjalne święto państwowe obchodzi się obecnie dwa dni wcześniej.

 

10 listopada 2020 r. stał się ważną datą dla Azerbejdżanu, ponieważ właśnie wtedy weszło w życie trójstronne porozumienie o zaprzestaniu działań wojennych w Górskim Karabachu. Dokument podpisali prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew, premier Armenii Nikol Paszynian oraz prezydent Rosji Władimir Putin. Porozumienie przewidywało zawieszenie ognia, rozmieszczenie rosyjskich sił pokojowych w regionie oraz przekazanie Azerbejdżanowi kilku obszarów wokół Górskiego Karabachu. Dla Baku oznaczało to zakończenie 44-dniowej kampanii wojskowej, podczas której siły azerbejdżańskie odzyskały kontrolę nad szeregiem terytoriów. Właśnie dlatego władze kraju początkowo wybrały 10 listopada jako datę obchodów Dnia Zwycięstwa.

Nagorno-Karabakh: Azerbaijan 'takes key town' in Armenia conflict

 

Jednak później datę święta państwowego zmieniono. 2 grudnia 2020 r. prezydent Azerbejdżanu podpisał dekret, zgodnie z którym Dzień Zwycięstwa miał być co roku obchodzony 10 listopada. Już następnego dnia, 3 grudnia, pojawiła się nowa decyzja: datę świąteczną przeniesiono na 8 listopada. Powodem tej zmiany było to, że 10 listopada w Turcji upamiętnia się Mustafę Kemala Atatürka – założyciela Republiki Tureckiej. Azerbejdżan i Turcja mają bliskie powiązania polityczne i kulturowe, dlatego władze postanowiły nie zbiegać się w terminach z dniem upamiętniającym Atatürka. Zamiast tego na Dzień Zwycięstwa wybrano dzień, w którym prezydent Azerbejdżanu ogłosił zdobycie Szuszy. 

What is Nagorno-Karabakh and why are tensions rising again? | Conflict News | Al Jazeera

 

W związku z tym obecnie 10 listopada nie jest oficjalną datą Dnia Zwycięstwa w Azerbejdżanie. Święto państwowe obchodzi się 8 listopada, a 10 listopada upamiętnia się przede wszystkim w związku z wejściem w życie porozumienia o zawieszeniu broni. W 2026 roku data ta przypada na wtorek. Jednocześnie w tym roku 10 listopada będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy w Azerbejdżanie: Dzień Zwycięstwa 8 listopada przypada na niedzielę, dlatego dzień wolny zostaje przeniesiony na następny dzień roboczy. Nie oznacza to jednak, że święto państwowe ponownie przeniesiono z 8 na 10 listopada. 

Co poprzedziło zakończenie 44-dniowej wojny

Konflikt wokół Górskiego Karabachu ma długą historię. Pod koniec lat 80. XX wieku spór między Azerbejdżanem a Armenią zaostrzył się, a po rozpadzie Związku Radzieckiego przerodził się w wojnę na pełną skalę. Działania wojenne pierwszej wojny karabaskiej trwały na początku lat 90. i zakończyły się zawieszeniem broni w 1994 roku. Następnie znaczna część Górskiego Karabachu i przyległych obszarów znalazła się pod kontrolą sił armeńskich. Setki tysięcy ludzi opuściło swoje domy, a kwestia statusu regionu oraz powrotu wysiedlonych mieszkańców pozostawała nierozwiązana przez kolejne dziesięciolecia.

Armenia and Azerbaijan allege breaches as new ceasefire begins - France 24

 

Międzynarodowi mediatorzy wielokrotnie próbowali pomóc stronom w osiągnięciu porozumienia pokojowego. Negocjacje toczyły się przy udziale Grupy Mińskiej OBWE, w skład której wchodzili przedstawiciele kilku państw. Nie udało się jednak osiągnąć porozumienia w sprawie ostatecznego rozwiązania konfliktu. Od czasu do czasu na linii starcia dochodziło do incydentów zbrojnych, a w kwietniu 2016 roku strony doświadczyły kilkudniowego zaostrzenia konfliktu, znanego jako czterodniowa wojna. Jesienią 2020 r. działania zbrojne ponownie przerodziły się w zakrojone na szeroką skalę starcia.

Heavy' shelling in Nagorno-Karabakh - casualties reported - BBC News

 

27 września 2020 r. na linii starcia rozpoczęły się intensywne walki. Azerbejdżan ogłosił operację kontrofensywną, a Armenia oraz siły nieuznanej Republiki Górskiego Karabachu również brały udział w działaniach wojennych. W ciągu kolejnych tygodni strony wykorzystywały artylerię, systemy rakietowe, pojazdy opancerzone i drony. Donoszono o ofiarach śmiertelnych i rannych wśród żołnierzy i ludności cywilnej, a także o zniszczeniach w miejscowościach. Konflikt wywołał zaniepokojenie społeczności międzynarodowej ze względu na zagrożenie dla ludności cywilnej oraz możliwość dalszego rozszerzenia działań wojennych w regionie.

Jakie terytoria znalazły się pod kontrolą Azerbejdżanu

Podczas 44-dniowej wojny wojska azerbejdżańskie przejęły kontrolę nad kilkoma miastami i rejonami, które wcześniej znajdowały się pod kontrolą sił armeńskich. Wśród nich znalazły się Dżebrajil, Fizuli, Zangelan i Gubadli. Jednym z najważniejszych wydarzeń było zdobycie Szuszy 8 listopada 2020 roku. Miasto to ma szczególne znaczenie dla Azerbejdżanu ze względu na swoją historię, architekturę i dziedzictwo kulturowe. To właśnie to wydarzenie stało się później podstawą do wyboru nowej daty Dnia Zwycięstwa.

Second Nagorno-Karabakh War - Wikipedia

 

Po podpisaniu porozumienia o zawieszeniu ognia Azerbejdżan przejął również kontrolę nad kilkoma rejonami zgodnie z jego warunkami. Rejon Agdam przeszedł pod kontrolę kraju 20 listopada, rejon Kelbadżar – 25 listopada, a rejon Łaczin – 1 grudnia 2020 roku. Terytoria te miały istotne znaczenie dla obu stron konfliktu, w szczególności ze względu na położenie miejscowości i szlaków transportowych. Dla osób, które opuściły swoje domy podczas pierwszej wojny karabaskiej, zmiany te stworzyły możliwość powrotu do rodzinnych miejsc. Jednocześnie wymagało to rozwiązania złożonych kwestii związanych z bezpieczeństwem, rozminowywaniem terenu oraz odbudową zniszczonej infrastruktury.

Co przewidywało porozumienie z 10 listopada

Trójstronne oświadczenie, które weszło w życie 10 listopada 2020 r., składało się z kilku głównych postanowień. Przede wszystkim strony miały całkowicie zawiesić ogień i wstrzymać działania bojowe na zajmowanych pozycjach. W regionie rozmieszczono rosyjski kontyngent pokojowy, który miał czuwać nad przestrzeganiem porozumień. Dokument przewidywał również przekazanie Azerbejdżanowi rejonów Agdam, Kelbadżar i Łaczin w określonych terminach. Osobno strony uzgodniły powrót uchodźców i osób przesiedlonych do regionu przy wsparciu Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Armenia, Azerbaijan mark one-year anniversary of war | Eurasianet

 

Porozumienie przewidywało również odblokowanie połączeń transportowych w regionie. W szczególności strony miały zapewnić połączenia transportowe między zachodnimi rejonami Azerbejdżanu a Autonomiczną Republiką Nachiczewanu przez terytorium Armenii. Kontrola nad połączeniami transportowymi miała być sprawowana przez odpowiednie organy przy udziale strony rosyjskiej. Postanowienia te stały się częścią dalszych negocjacji dotyczących szlaków transportowych i powiązań gospodarczych na Kaukazie Południowym. Jednocześnie realizacja porozumień wiązała się z sporami między stronami dotyczącymi ich interpretacji i wykonania.

Dlaczego Szusza ma tak duże znaczenie dla Azerbejdżanu

Szusza to miasto w Karabachu, uważane za jedno z ważnych centrów kulturalnych Azerbejdżanu. Położone jest w górzystym terenie i słynie z zabytkowych budynków, meczetów, twierdzy oraz zabytków architektury. Miasto jest również związane z życiem wielu azerbejdżańskich poetów, muzyków i kompozytorów. W szczególności Szusza jest uważana za jedno z centrów rozwoju mugamu – tradycyjnego azerbejdżańskiego gatunku muzycznego. Z tego powodu jego odzyskanie miało dla kraju nie tylko znaczenie militarne, ale także symboliczne.

Armenia and Azerbaijan agree new Nagorno-Karabakh ceasefire | Reuters

 

Podczas pierwszej wojny karabaskiej na początku lat 90. XX wieku Szusza znalazła się pod kontrolą sił armeńskich. Dlatego wydarzenia z listopada 2020 roku miały ogromne znaczenie dla społeczeństwa azerbejdżańskiego. 8 listopada prezydent Ilham Alijew zwrócił się do obywateli i ogłosił przejęcie miasta przez siły azerbejdżańskie. Właśnie to przemówienie stało się jednym z głównych wydarzeń ostatniego etapu wojny. Później datę ogłoszenia zdobycia Szuszy ustanowiono jako Dzień Zwycięstwa.

Jak obchodzi się Dzień Zwycięstwa w Azerbejdżanie

Oficjalne obchody odbywają się 8 listopada. W Baku i innych miastach organizowane są uroczystości poświęcone wydarzeniom z 2020 roku, a także wystawy, koncerty i spotkania tematyczne. Przedstawiciele władz i dowództwa wojskowego biorą udział w uroczystościach upamiętniających, a obywatele odwiedzają pomniki i miejsca pochówku poległych. W szkołach i na uniwersytetach odbywają się lekcje poświęcone pamięci, podczas których opowiada się o przebiegu wojny i historii Karabachu. W mediach emitowane są programy dokumentalne, wywiady z żołnierzami oraz materiały dotyczące odbudowy terytoriów.

Tensions Between Armenia and Azerbaijan | Global Conflict Tracker

 

Szczególną uwagę poświęca się rodzinom poległych żołnierzy i weteranom. Podczas uroczystości upamiętnia się osoby, które zginęły w działaniach wojennych, a także cywilów, którzy padli ofiarą ostrzałów. Do miejsc pamięci przynoszone są kwiaty, odbywają się minuty ciszy oraz organizowane są spotkania z rodzinami żołnierzy. Dla wielu obywateli jest to nie tylko święto państwowe, ale także osobisty dzień pamięci o bliskich. Dlatego uroczyste wydarzenia łączą się z oddaniem hołdu poległym.

Nagorno Karabakh: Both Sides Committed War Crimes

 

W 2026 roku Dzień Zwycięstwa przypada w niedzielę, 8 listopada, a następnego dnia w Azerbejdżanie obchodzony jest Dzień Flagi Państwowej. Ze względu na zbieżność święta z dniem wolnym od pracy, 10 listopada ustalono jako dodatkowy dzień wolny dla pracowników. Właśnie to mogło stać się przyczyną pojawienia się 10 listopada w kalendarzach jako daty związanej z obchodami zwycięstwa. Jednak oficjalna nazwa i data święta państwowego pozostają niezmienne: Dzień Zwycięstwa w Azerbejdżanie obchodzony jest 8 listopada.

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