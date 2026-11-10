W Polsce strzelec zabił swoją 21-letnią siostrę, która studiowała w Akademii Sztuk Pięknych

21-letnia siostra mężczyzny, który dokonał strzelaniny w Krakowie i zabił swoich rodziców, również padła jego ofiarą. Magdalena Oksińska była polską artystką i studiowała na trzecim roku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki.

O jej śmierci poinformowali przedstawiciele uczelni.

Według informacji dziennikarzy, oprócz sześciu osób zabitych na Rynku Głównym w Krakowie, strzelec zabił 53-letniego ojca, 52-letnią matkę oraz 21-letnią siostrę Magdalenę Oksińską. Ciała członków rodziny strzelca znaleziono w domu po jego zatrzymaniu.

Magdalena studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rektor uczelni Andrzej Bełdarczyk podkreślił, że tragedia głęboko wstrząsnęła społecznością akademicką.

„Nic już nie będzie takie jak wcześniej. Nasza społeczność akademicka została boleśnie zraniona. Tylko razem możemy się z tego podnieść” – napisał Andrzej Bednarczyk.

Polski architekt Pawło Krajka zwrócił uwagę na talent Magdaleny Oksińskiej. W wieku 11 lat otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Literackim im. Wandy Chotomskiej dla dzieci i młodzieży, a w wieku 13 lat zwyciężyła w Ogólnopolskim Konkursie Artystycznym „Namalowane poezją”. W 2024 roku Magdalena otrzymała stypendium starosty powiatu ostrowieckiego w kategorii artystycznej.

„Z powodzeniem prezentowała swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych, a także w prywatnych galeriach, co przyniosło jej sukces komercyjny” – napisał Pawło Krajka.

Informację tę podał polski serwis informacyjny Onet, powołując się na TVN24.



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