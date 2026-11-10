В Польше стрелок убил 21-летнюю сестру, которая училась в Академии искусств

21-летняя сестра мужчины, устроившего стрельбу в Кракове и убившего родителей, также стала его жертвой. Магдалена Оксинская была польской художницей и училась на третьем курсе Академии изобразительных искусств имени Яна Матейко.

О её гибели сообщили представители учебного заведения.

По данным журналистов, помимо шестерых человек, убитых на площади Рынок в Кракове, стрелок убил 53-летнего отца, 52-летнюю мать и 21-летнюю сестру Магдалену Оксинскую. Тела членов семьи стрелка обнаружили в доме после его задержания.

Магдалена изучала живопись в Академии изобразительных искусств в Кракове. Ректор учебного заведения Анджей Беднарчик подчеркнул, что трагедия глубоко потрясла университетское сообщество.

«Ничто уже не будет таким, как раньше. Наше академическое сообщество больно ранено. Только вместе мы сможем восстановиться», — написал Анджей Беднарчик.

Польский архитектор Павко Крайка отметил талант Магдалены Оксинской. В 11 лет она получила награду на Международном детско-юношеском литературном конкурсе имени Ванды Хотомской, а в 13 лет победила в Национальном художественном конкурсе «Нарисовано поэзией». В 2024 году Магдалена получила стипендию старосты Островецкого уезда в художественной категории.

«Она успешно представила свои работы на персональных и групповых выставках, а также в частных галереях, что принесло ей коммерческий успех», — написал Павко Крайка.

Об этом сообщил польский новостной сайт Onet со ссылкой на TVN24.



На Главной площади Кракова произошла стрельба, есть погибшие — RMF24.

Стрельба в Кракове: появилось видео операции по задержанию стрелка.

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