Праздник 11 ноября 2026 года — День санде: три рецепта вкусного десерта

Ежегодно 11 ноября в США отмечают Национальный день сандей — праздник популярного десерта из мороженого, сладкого соуса и различных добавок. Его история началась в конце XIX века, а право называться родиной сандей до сих пор оспаривают несколько американских городов. В этот день лакомство готовят дома, заказывают в кафе и экспериментируют с начинками.

Национальный день сандей (National Sundae Day) ежегодно отмечается 11 ноября. В 2026 году он выпадает на среду. Это не государственный праздник и не официальный выходной в США, а неформальная гастрономическая дата, посвящённая одному из самых известных американских десертов.

Главный герой этого дня — сандей. В самом простом варианте это один или два шарика мороженого, политых шоколадным, карамельным или фруктовым сиропом. Сверху часто добавляют взбитые сливки, орехи, посыпку и коктейльную вишню. Но строгого рецепта нет: каждый может выбрать любимое мороженое и сочетать его с различными соусами и начинками.

Именно возможность варьировать десерт по своему вкусу сделала его таким популярным. Кто-то выбирает классическое ванильное мороженое с горячим шоколадом, а кому-то больше по душе сочетание фруктов, орехов и карамели. В кафе сандей часто подают в высоких стеклянных креманках, чтобы были видны все слои. Дома его можно приготовить даже в обычном стакане или небольшой миске.

Как появился десерт и почему его назвали санде

Точное место, где впервые приготовили санде, до сих пор остаётся предметом споров. Сразу несколько американских городов претендуют на звание его родины. Среди них — Ту-Риверс в штате Висконсин, Итака в штате Нью-Йорк и Эванстон в Иллинойсе. У каждого города есть своя история, но не все её детали можно подтвердить документами.

Одна из самых известных версий связана с Ту-Риверсом. По местной легенде, в 1881 году аптекарь Эдвард Бернерс получил необычный заказ от клиента Джорджа Галлауэра. Тот хотел мороженое с содовой — напиток из мороженого и газированной воды. Однако в воскресенье продажа таких напитков якобы запрещалась местными правилами. Тогда Бернерс предложил компромисс: подал мороженое отдельно, добавив к нему шоколадный сироп. Так, согласно этой версии, и появился новый десерт.

Другую историю рассказывают в Итаке. Она имеет документальное подтверждение в виде газетного объявления. 5 апреля 1892 года в местной газете Ithaca Daily Journal рекламировали новый десерт под названием «Cherry Sunday». Его якобы создал владелец аптеки Platt & Colt Честер Платт для священника Джона Скотта. К ванильному мороженому он добавил вишневый сироп и засахаренную вишню. Десерт понравился посетителям, а его название появилось в рекламе.

Впоследствии слово Sunday стали писать как sundae. Существует версия, что написание изменили, чтобы не использовать название воскресенья для коммерческого продукта. В то же время точная причина такого изменения не установлена. Поэтому к истории происхождения названия, как и к месту создания самого десерта, стоит относиться с осторожностью: популярные предания существуют наряду с документальными свидетельствами, но окончательного ответа нет.

Как санде стало популярным в США

В конце XIX — начале XX века мороженое продавали не только в специализированных магазинах, но и в так называемых содовых фонтанах при аптеках. Там посетители могли заказать газированные напитки, мороженое с газировкой и различные сладости. Санде хорошо вписалось в эту культуру: его было несложно приготовить, а ингредиенты можно было менять в зависимости от предпочтений клиента.

Постепенно появлялись новые варианты десерта. В мороженое начали добавлять шоколадную помадку, карамель, орехи, фрукты, печенье и взбитые сливки. Заведения соревновались за внимание посетителей не только вкусом, но и подачей. Для санде использовали специальные высокие стаканы, в которых хорошо были видны мороженое, соус и украшения.

Со временем десерт стал привычным пунктом меню американских кафе и мороженых. Он получил десятки вариаций, а некоторые из них даже стали узнаваемыми самостоятельными блюдами. Например, банановый сплит готовят из банана, разрезанного вдоль, нескольких шариков мороженого и различных соусов. Его можно считать разновидностью санде, но не каждое санде является банановым сплитом. Сегодня этот десерт готовят не только в США. Его можно найти в меню кафе разных стран, а домашние рецепты легко адаптировать к местным продуктам. Для этого не требуется специального оборудования: достаточно мороженого, соуса и нескольких любимых добавок.

Как отмечают Национальный день санде

У этого дня нет обязательного сценария празднования. Люди просто выбирают любимый десерт или пробуют новые сочетания. Кто-то заходит в мороженое или кафе, другие готовят сэнд-вичи дома. Для многих это повод встретиться с друзьями или устроить небольшое сладкое угощение для семьи.

Одна из популярных идей — организовать домашний «бар с мороженым». На стол ставят несколько видов мороженого, соусы, орехи, ягоды, фрукты, шоколадную стружку, печенье и другие добавки. Каждый гость самостоятельно собирает десерт из тех ингредиентов, которые ему нравятся. Такой формат удобен для компании, ведь не нужно готовить одинаковые порции для всех.

Кафе и рестораны могут присоединиться к празднику, предлагая специальные акции, новые вкусы или тематические десерты. В социальных сетях публикуют фотографии собственных вариантов сандей, делятся рецептами и используют хэштег #NationalSundaeDay. В то же время это не общенациональная традиция с едиными правилами, а скорее неформальный повод вспомнить о популярном десерте.

Интересные факты о санде

У десерта есть несколько городов-претендентов на звание его родины. Ту-Риверс, Итака и Эванстон имеют свои версии его происхождения. Спор между городами даже стал частью местной истории и туристических рассказов.

Одно из самых древних письменных упоминаний связано с Итакой. Газетное объявление о «Cherry Sunday» было опубликовано в Ithaca Daily Journal 5 апреля 1892 года. Именно этот документ часто приводят в качестве одного из самых убедительных свидетельств ранней истории санды.

Банановый сплит — это тоже разновидность санде. Но для него важна характерная подача: банан разрезают вдоль и кладут рядом с шариками мороженого и соусами.

Санде не обязательно должен быть шоколадным. Его готовят с клубничным, карамельным, фруктовым, ореховым и другими соусами. Некоторые рецепты содержат даже соленые добавки, например, крендели.

Десерт легко адаптировать к сезону. Летом в него добавляют свежие ягоды и фрукты, а осенью — яблоки, корицу, орехи и карамель.

Три рецепта санде, которые можно приготовить дома

Для классического санде не нужны сложные ингредиенты. Но если хочется попробовать что-то необычное, можно добавить к мороженому яблоки с корицей или сочетать шоколад с солеными кренделями. Ниже — три варианта: традиционный и два более оригинальных.

1. Классическое ванильное санде с шоколадным соусом

Ингредиенты на одну порцию:

2 шарика ванильного мороженого;

2–3 столовые ложки шоколадного соуса;

2 столовые ложки взбитых сливок;

1 чайная ложка измельчённых орехов;

1 коктейльная вишня;

немного шоколадной стружки по желанию.

Приготовление:

Положите мороженое в высокий стакан или креманку. Полейте его шоколадным соусом так, чтобы он попал не только сверху, но и между шариками. Добавьте взбитые сливки, посыпьте измельченными орехами и шоколадной стружкой. В завершение положите сверху коктейльную вишню. Подавать десерт нужно сразу, пока мороженое не начало таять.

2. Осенний сэндвич с карамельными яблоками и корицей

Ингредиенты на одну порцию:

2 шарика ванильного мороженого;

1 небольшое яблоко;

1 столовая ложка сливочного масла;

1–2 столовые ложки сахара;

½ чайной ложки корицы;

1 столовая ложка карамельного соуса;

1 столовая ложка измельчённых грецких орехов;

взбитые сливки по желанию.

Приготовление:

Яблоко помойте, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар и яблоки. Готовьте несколько минут на среднем огне, пока кусочки не станут мягкими, но сохранят форму. В конце добавьте корицу и перемешайте. Дайте яблокам немного остыть, чтобы они не растопили мороженое мгновенно.

Выложите ванильное мороженое в креманку, сверху добавьте теплые яблоки. Полейте карамельным соусом, посыпьте орехами и по желанию украсьте взбитыми сливками. В этом варианте сочетаются холодное мороженое, тёплые фрукты, аромат корицы и сладкая карамель. Такой десерт особенно хорошо подходит к осеннему меню.

3. Шоколадный сэндвич с брауни и солеными кренделями

Ингредиенты на одну порцию:

2 шарика шоколадного или ванильного мороженого;

1 небольшой кусочек брауни;

1–2 столовые ложки шоколадного соуса;

3–4 небольших соленых кренделя;

1 столовая ложка измельченного арахиса;

2 столовые ложки взбитых сливок;

щепотка морской соли по желанию.

Приготовление:

Нарежьте брауни небольшими кусочками. Если хотите, немного подогрейте его, чтобы середина стала мягче. Выложите в креманку половину кусочков брауни, добавьте шарики мороженого и полейте шоколадным соусом. Сверху выложите оставшееся брауни, взбитые сливки и измельченный арахис. Крендели разломайте на несколько частей и добавьте перед подачей, чтобы они остались хрустящими. По желанию можно посыпать десерт совсем небольшим количеством морской соли.

В этом рецепте соленые крендели уравновешивают сладкий шоколад, а брауни придают десерту насыщенный вкус. Если хочется более выраженного контраста, используйте ванильное мороженое. А для настоящих ценителей шоколада подойдет шоколадное.

Национальный день санде — это не праздник с древними обрядами или обязательными правилами. Его главная идея проста: вспомнить о десерте, который уже более века остаётся частью американской гастрономической культуры, и приготовить свою собственную версию. А 11 ноября для этого достаточно мороженого, любимого соуса и немного фантазии.

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