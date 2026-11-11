2026年11月11日节日——桑德日：三款美味甜点食谱

每年11月11日，美国都会庆祝圣代日——这是一个以冰淇淋、甜酱和各种配料制成的受欢迎甜点为主题的节日。 它的历史可以追溯到19世纪末，而至今仍有几座美国城市在争夺圣代发源地的称号。这一天，人们会在家自制圣代，去咖啡馆点单，还会尝试各种不同的配料组合。

圣代日（National Sundae Day）每年定于11月11日。 2026年这一天恰逢周三。这在美国既不是法定节假日，也不是官方休息日，而是一个非正式的美食纪念日，旨在庆祝美国最著名的甜点之一。

这一天的主角是圣代（Sundae）。最简单的做法是一到两球冰淇淋，淋上巧克力、焦糖或水果糖浆。 顶部通常会添加鲜奶油、坚果、糖粒和鸡尾酒樱桃。但并没有严格的配方：每个人都可以选择自己喜欢的冰淇淋，并将其与各种酱汁和配料搭配。

正是这种根据个人口味调整甜点的灵活性，使其广受欢迎。有人选择经典的香草冰淇淋配热巧克力，也有人更喜欢水果、坚果和焦糖的组合。 咖啡馆里的圣代通常盛在高脚玻璃杯中，以便能看到所有的层次。在家里，甚至可以用普通的玻璃杯或小碗来制作。

这款甜点的起源及其得名桑德的缘由

桑德首次诞生的确切地点至今仍存在争议。美国有好几个城市都声称自己是它的发源地。 其中包括威斯康星州的图河市、纽约州的伊萨卡以及伊利诺伊州的埃文斯顿。每个城市都有自己的传说，但并非所有细节都能通过文献得到证实。

最著名的版本之一与图河市有关。据当地传说，1881年，药剂师爱德华·伯纳斯接到了一位名叫乔治·加洛韦的顾客提出的不同寻常的订单。 后者想要一杯冰镇苏打水——一种由冰淇淋和碳酸水混合而成的饮品。然而，据称当地法规禁止在周日销售此类饮品。 于是伯纳斯提出了一个折中方案：将冰淇淋单独端上，并淋上巧克力糖浆。据这一说法，一种新的甜点便由此诞生。

伊萨卡流传着另一种说法。这一说法有报纸广告作为文献佐证。1892年4月5日，当地报纸《伊萨卡每日新闻》（Ithaca Daily Journal）刊登了一则名为“Cherry Sunday”的新甜点的广告。 据称，这是Platt & Colt药房老板切斯特·普拉特为牧师约翰·斯科特特制的。 他在香草冰淇淋中加入了樱桃糖浆和糖渍樱桃。这款甜点深受顾客喜爱，其名称也出现在了广告中。

后来，Sunday一词的拼写逐渐变为sundae。有一种说法认为，之所以更改拼写，是为了避免将星期日这一名称用于商业产品。 不过，这一变化的确切原因尚未查明。因此，无论是名称的由来，还是甜点本身的发源地，都应持谨慎态度看待：流传甚广的传说与文献记载并存，但尚无定论。

圣代如何在美国流行起来

19世纪末至20世纪初，冰淇淋不仅在专门店销售，还出现在药房旁所谓的苏打水吧中。在那里，顾客可以点选碳酸饮料、冰镇苏打水以及各种甜点。 桑德冰淇淋很好地融入了这种文化：它制作简单，且配料可以根据顾客的喜好进行调整。

渐渐地，这种甜点出现了新的变体。人们开始在冰淇淋中加入巧克力糖浆、焦糖、坚果、水果、饼干和鲜奶油。 各家店铺不仅通过口味，还通过摆盘来争夺顾客的关注。桑德通常使用特制的高脚玻璃杯，这样可以清晰地看到冰淇淋、酱汁和装饰。

随着时间的推移，这种甜点已成为美国咖啡馆和冰淇淋店菜单上的常规项目。它衍生出了数十种变体，其中一些甚至已成为广为人知的独立菜品。 例如，香蕉船由纵向切开的香蕉、几球冰淇淋和各种酱汁制成。它可被视为桑德的一种变体，但并非每份桑德都是香蕉船。 如今，这种甜点不仅在美国制作。在世界各地的咖啡馆菜单上都能找到它，而家庭食谱也容易根据当地食材进行调整。制作它不需要特殊设备：只需冰淇淋、酱汁和几样你喜欢的配料即可。

如何庆祝香蕉船日

这一天并没有固定的庆祝方式。 人们只需选择自己喜欢的甜点，或尝试新的搭配组合。有人会去冰淇淋店或咖啡馆，也有人选择在家自制圣代。对许多人来说，这是与朋友相聚或为家人准备一份甜蜜小点心的好机会。

一个颇受欢迎的创意是组织家庭“圣代吧”。桌上摆放着几种冰淇淋、酱料、坚果、浆果、水果、巧克力碎、饼干及其他配料。 每位宾客都可以根据自己的喜好，从这些配料中自由搭配甜点。这种形式非常适合聚会，因为无需为所有人准备相同的份量。

咖啡馆和餐厅可以通过推出特别优惠、新口味或主题甜点来参与这一节日。 人们会在社交媒体上发布自己制作的圣代照片，分享食谱，并使用话题标签 #NationalSundaeDay。不过，这并非一项有统一规则的全国性传统，而更像是一个非正式的契机，让人重温这款广受欢迎的甜点。

关于圣代的有趣事实

关于这种甜点的发源地，有几个城市都声称是其发源地。 图河市、伊萨卡和埃文斯顿都有自己关于其起源的说法。这些城市之间的争论甚至已成为当地历史和旅游故事的一部分。

最早的书面记载之一与伊萨卡有关。 1892年4月5日，《 伊萨卡每日新闻 》刊登了一则关于“樱桃圣代”的报纸广告。正是这份文献常被视为圣代早期历史中最有力的证据之一。

香蕉斯普利特（Banana Split）也是一种圣代。 但它的特色在于独特的摆盘方式：将香蕉纵向切开，与冰淇淋球和各种酱汁并排摆放。

圣代并不一定非得是巧克力味的。 它还可以搭配草莓酱、焦糖酱、水果酱、坚果酱等各种酱料制作。有些食谱中甚至会加入咸味配料，例如椒盐卷饼。

这款甜点很容易根据季节进行调整。夏天可以加入新鲜的浆果和水果，秋天则可以加入苹果、肉桂、坚果和焦糖。

三款可在家制作的圣代食谱

经典桑德并不需要复杂的食材。但如果你想尝试一些新奇的口味，可以在冰淇淋中加入撒了肉桂的苹果，或者将巧克力与咸味椒盐卷饼搭配。 以下是三种做法：一种传统款，两种更具创意的款式。

1. 经典香草圣代配巧克力酱

每份所需食材：

2球香草冰淇淋；

2–3汤匙巧克力酱；

2汤匙打发的鲜奶油；

1茶匙碎坚果；

1颗鸡尾酒樱桃；

根据喜好撒上少许巧克力碎屑。

制作方法：

将冰淇淋放入高脚玻璃杯或冰淇淋碗中。淋上巧克力酱，确保酱汁不仅覆盖表面，还渗入冰淇淋球之间。 加入打发的鲜奶油，撒上碎坚果和巧克力碎屑。最后在顶部放上一颗鸡尾酒樱桃。这道甜点需立即上桌，以免冰淇淋开始融化。

2. 秋日焦糖苹果肉桂三明治

每份所需食材：

2球香草冰淇淋；

1个小苹果；

1汤匙黄油；

1–2汤匙糖；

½茶匙肉桂粉；

1汤匙焦糖酱；

1汤匙碎核桃；

打发的鲜奶油（可选）。

做法：

将苹果洗净，去核，切成小方块。在平底锅中融化黄油，加入糖和苹果块。 用中火煮几分钟，直到苹果块变软但仍保持形状。最后加入肉桂粉并搅拌均匀。让苹果稍微冷却一下，以免瞬间融化冰淇淋。

将香草冰淇淋盛入冰淇淋碗中，上面铺上温热的苹果。淋上焦糖酱，撒上坚果，并可根据喜好点缀打发的鲜奶油。 这款甜点将冰凉的冰淇淋、温热的水果、肉桂的香气与甜美的焦糖完美融合。这样的甜点特别适合作为秋季菜单的一道佳肴。

3. 布朗尼与咸味椒盐卷饼巧克力三明治

每份所需食材：

2球巧克力或香草冰淇淋；

1小块布朗尼；

1–2汤匙巧克力酱；

3–4个小咸味椒盐卷饼；

1汤匙碎花生；

2汤匙打发的鲜奶油；

少许海盐（可选）。

制作方法：

将布朗尼切成小块。如需，可稍加加热，使其内部更软。将一半的布朗尼块放入甜点杯中，加入冰淇淋球，并淋上巧克力酱。 在上面铺上剩余的布朗尼、打发的鲜奶油和碎花生。将椒盐卷饼掰成几块，在上桌前加入，这样它们才能保持酥脆。如喜欢，可在甜点上撒上一小撮海盐。

在这道食谱中，咸味的椒盐卷饼与甜美的巧克力相得益彰，而布朗尼则为甜点增添了浓郁的风味。若想营造更鲜明的对比，可选用香草冰淇淋；而对于真正的巧克力爱好者来说，巧克力冰淇淋则是绝佳之选。

桑德日并不是一个有着古老仪式或严格规定的节日。其核心理念很简单：缅怀这一已融入美国美食文化逾一个世纪的甜点，并制作出属于自己的版本。 11月11日这天，你只需要准备好冰淇淋、最爱的酱料和一点想象力就够了。

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