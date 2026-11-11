Праздник 11 ноября 2026 года — День холостяка: почему отмечают 11.11 и как возник Singles’ Day

Ежегодно 11 ноября во всём мире отмечают День холостяка — неофициальный праздник, возникший в Китае как повод для одиноких людей отметить свою независимость. Дата выбрана неслучайно: четыре единицы в записи 11.11 символизируют одиноких людей. Со временем к празднованию добавилась ещё одна традиция — масштабные распродажи, благодаря которым этот день стал известен далеко за пределами Китая.

Историю Дня холостяка связывают со студентами Нанкинского университета в Китае. По самой распространённой версии, традиция возникла в начале 1990-х годов, а чаще всего называют 1993-й год. Молодые люди решили посвятить отдельный день тем, кто ещё не нашёл пару и не спешил создавать семью. Сначала праздник называли Днём холостяков, ведь он был особенно популярен среди студентов-мужчин. Впоследствии идея распространилась за пределы университета, и к ней присоединились также женщины.

Выбор даты объясняют её необычным видом. В написании 11 ноября — четыре единицы, которые напоминают отдельные палочки или одинокие фигуры. В китайском языке есть слово гуангун (guānggùn), которым в разговорной речи называют неженатого мужчину. Его буквальное значение связано с образом голой или лишенной ветвей палки. Поэтому четыре единицы стали своеобразным символом людей, у которых пока нет пары. В то же время точные обстоятельства появления праздника документально подтверждены не полностью, поэтому историю о студентах Нанкинского университета обычно приводят именно как самую распространенную версию происхождения традиции.

Почему этот праздник стал популярным

В Китае День холостяка стал своеобразной альтернативой Дню святого Валентина. Если 14 февраля обычно посвящают влюблённым парам, то 11 ноября напоминает, что жизнь не ограничивается романтическими отношениями. Это повод провести время с друзьями, познакомиться с новыми людьми или просто сделать что-то приятное для себя. Для молодежи этот праздник также стал способом с юмором отнестись к общественным ожиданиям в отношении брака. Ведь в китайском обществе традиционно большое значение придается семье, а от неженатых людей нередко ожидают, что они как можно скорее найдут пару.

Со временем День холостяка перестал быть праздником только для мужчин. Его стали отмечать все, кто не находится в отношениях, независимо от возраста или пола. При этом одиночество здесь не обязательно воспринимается как проблема, которую нужно срочно решить. Наоборот, идея праздника заключается в том, чтобы принимать свой нынешний статус и не откладывать жизнь до появления партнера. Поэтому 11 ноября для многих стало поводом собраться с друзьями, сходить на вечеринку или устроить себе небольшой праздник.

Как День холостяка превратился в масштабный шопинг

Сегодня 11 ноября известно не только как праздник одиноких, но и как одна из крупнейших дат для онлайн-покупок. Эту коммерческую традицию заложила китайская компания Alibaba в 2009 году. Тогда её торговая платформа Tmall организовала специальную распродажу с участием всего 27 продавцов. Компания хотела привлечь внимание покупателей к онлайн-магазинам и предложить им выгодные условия для покупок. Акция оказалась успешной, поэтому её стали проводить ежегодно, постепенно привлекая всё больше брендов и покупателей.

Со временем распродажа превратилась в масштабный торговый фестиваль, получивший название 11.11 Global Shopping Festival, или «Всемирный фестиваль шопинга». К нему присоединились не только китайские продавцы, но и международные бренды. Акции стали проводить на различных онлайн-платформах, а скидки распространились на одежду, технику, косметику, товары для дома и многие другие категории. В 2015 году Alibaba уже называла это событие глобальным фестивалем покупок. Так День холостяка обрёл вторую жизнь — теперь его отмечают не только вечеринками и встречами, но и крупными онлайн-заказами.

Какие традиции есть у Дня холостяка

Поскольку праздник не имеет официального статуса и не связан с обязательными церемониями, каждый может отмечать его по-своему. В Китае среди популярных способов празднования — встречи друзей, вечеринки, походы в кафе и совместное досуг. Некоторые используют этот день для новых знакомств и свиданий, а другие просто проводят время в компании людей, которые также не находятся в отношениях. В разные годы организовывались и специальные вечера знакомств, в частности мероприятия со быстрыми свиданиями, где участники могли пообщаться с несколькими потенциальными партнерами за один вечер. Такие встречи помогли закрепить за 11 ноября репутацию дня, когда можно сделать первый шаг к новым знакомствам.

Еще одна традиция — подарки самому себе. Люди покупают то, что давно хотели, планируют небольшое путешествие или устраивают день отдыха. В этом и заключается одна из главных идей праздника: не ждать особого повода или другого человека, чтобы порадовать себя. В то же время День холостяка не означает отказ от отношений. Для кого-то это просто веселый повод провести время с друзьями, а для кого-то — возможность познакомиться с человеком, с которым впоследствии могут завязаться романтические отношения.

Интересные факты о 11.11

У праздника есть несколько названий. На английском его называют Singles’ Day , а в Китае также используют название Guanggun Jie . Коммерческий фестиваль Alibaba известен как Double 11 — «Двойное одиннадцатое».

Это не государственный праздник. В Китае 11 ноября не является официальным выходным днём. Люди могут отмечать его после работы или учёбы, а распродажи доступны в течение дня и нередко длятся дольше.

Изначально речь шла не о покупках. До появления масштабных онлайн-акций 11 ноября было поводом для встреч, вечеринок и знакомств. Торговая традиция появилась только в 2009 году.

Четыре единицы стали символом праздника. Именно вид даты 11.11 объясняет, почему её связали с одинокими людьми. Это простая игра с цифрами, которая и помогла идее распространиться.

Распродажи давно вышли за рамки одного дня. Многие магазины запускают рекламные кампании и специальные предложения ещё до 11 ноября, а часть акций длится в течение всего месяца.

Когда отмечают День холостяка в 2026 году

День холостяка ежегодно приходится на 11 ноября. В 2026 году эта дата выпадает на среду. Отдельного официального календаря празднования нет, ведь это событие остается неформальным. Поэтому каждый сам решает, как провести этот день: встретиться с друзьями, пойти на свидание, познакомиться с кем-то новым или сделать себе небольшой подарок.

Сегодня, 11 ноября, объединяет сразу несколько поводов: это и день людей, у которых пока нет пары, и дата для новых знакомств, и масштабное событие для онлайн-торговли. А главная идея праздника остается простой: быть без отношений — не значит отказываться от радости, интересных встреч и приятных моментов.

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