Święto 11 listopada 2026 — Dzień Kawalerów: dlaczego obchodzi się 11.11 i jak powstał Singles’ Day

Co roku 11 listopada na całym świecie obchodzony jest Dzień Kawalerów – nieoficjalne święto, które powstało w Chinach jako okazja dla osób samotnych do świętowania swojej niezależności. Data ta nie została wybrana przypadkowo: cztery jedynki w zapisie 11.11 symbolizują osoby samotne. Z czasem do obchodów dołączyła jeszcze jedna tradycja — wielkie wyprzedaże, dzięki którym dzień ten stał się znany daleko poza granicami Chin.

Historię Dnia Kawalerów wiąże się ze studentami Uniwersytetu w Nankinie w Chinach. Według najpopularniejszej wersji tradycja ta powstała na początku lat 90., a najczęściej podaje się rok 1993. Młodzi ludzie postanowili poświęcić jeden dzień tym, którzy jeszcze nie znaleźli partnera i nie spieszyli się z założeniem rodziny. Początkowo święto to nazywano Dniem Kawalerów, ponieważ cieszyło się ono szczególną popularnością wśród studentów płci męskiej. Z czasem idea ta rozprzestrzeniła się poza mury uczelni, a dołączyły do niej również kobiety.

Wybór daty tłumaczy się jej niezwykłym wyglądem. W zapisie 11 listopada widnieją cztery jedynki, które przypominają pojedyncze patyczki lub samotne postacie. W języku chińskim istnieje słowo guānggùn (guānggùn), którym w mowie potocznej określa się niezamężnego mężczyznę. Jego dosłowne znaczenie wiąże się z obrazem nagiej lub pozbawionej gałęzi laski. Dlatego cztery znaki stały się swego rodzaju symbolem osób, które na razie nie mają partnera. Jednocześnie dokładne okoliczności powstania tego święta nie są w pełni potwierdzone dokumentami, więc historia o studentach Uniwersytetu w Nankinie jest zazwyczaj przedstawiana jako najpopularniejsza wersja pochodzenia tej tradycji.

Dlaczego to święto stało się popularne

W Chinach Dzień Kawalera stał się swego rodzaju alternatywą dla Walentynek. O ile 14 lutego jest zazwyczaj poświęcony zakochanym parom, o tyle 11 listopada przypomina, że życie nie ogranicza się do romantycznych związków. To okazja, by spędzić czas z przyjaciółmi, poznać nowych ludzi lub po prostu zrobić coś miłego dla siebie. Dla młodzieży święto to stało się również sposobem na humorystyczne podejście do społecznych oczekiwań dotyczących małżeństwa. W chińskim społeczeństwie tradycyjnie przywiązuje się bowiem dużą wagę do rodziny, a od osób niezamężnych często oczekuje się, że jak najszybciej znajdą partnera.

Z czasem Dzień Kawalera przestał być świętem wyłącznie dla mężczyzn. Zaczęli go obchodzić wszyscy, którzy nie są w związku, niezależnie od wieku czy płci. Samotność niekoniecznie postrzegana jest tu jako problem, który trzeba pilnie rozwiązać. Wręcz przeciwnie, idea tego święta polega na tym, by zaakceptować swój obecny status i nie odkładać życia na później w oczekiwaniu na pojawienie się partnera. Dlatego 11 listopada stał się dla wielu okazją do spotkania się z przyjaciółmi, pójścia na imprezę lub zorganizowania sobie małej uroczystości.

Jak Dzień Kawalera przekształcił się w wielką okazję do zakupów

Dzisiaj 11 listopada znany jest nie tylko jako święto samotnych, ale także jako jedna z najważniejszych dat dla zakupów internetowych. Tę komercyjną tradycję zapoczątkowała chińska firma Alibaba w 2009 roku. Wówczas jej platforma handlowa Tmall zorganizowała specjalną wyprzedaż z udziałem zaledwie 27 sprzedawców. Firma chciała zwrócić uwagę klientów na sklepy internetowe i zaoferować im korzystne warunki zakupów. Akcja okazała się sukcesem, dlatego zaczęto ją organizować co roku, stopniowo angażując coraz więcej marek i klientów.

Z czasem wyprzedaż przekształciła się w wielki festiwal handlowy, który otrzymał nazwę 11.11 Global Shopping Festival, czyli „Światowy Festiwal Zakupów”. Dołączyli do niego nie tylko chińscy sprzedawcy, ale także międzynarodowe marki. Promocje zaczęto organizować na różnych platformach internetowych, a rabaty objęły odzież, sprzęt elektroniczny, kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego i wiele innych kategorii. Już w 2015 roku firma Alibaba nazwała to wydarzenie globalnym festiwalem zakupów. W ten sposób Dzień Kawalerów zyskał nowe życie — obecnie świętuje się go nie tylko poprzez imprezy i spotkania, ale także poprzez duże zamówienia internetowe.

Jakie tradycje wiążą się z Dniem Kawalerów

Ponieważ święto to nie ma oficjalnego statusu i nie wiąże się z obowiązkowymi ceremoniami, każdy może je obchodzić na swój własny sposób. W Chinach do popularnych sposobów świętowania należą spotkania z przyjaciółmi, imprezy, wyjścia do kawiarni i wspólne spędzanie czasu. Niektórzy wykorzystują ten dzień na nawiązywanie nowych znajomości i randki, a inni po prostu spędzają czas w towarzystwie osób, które również nie są w związkach. W różnych latach organizowano również specjalne wieczory randkowe, w szczególności imprezy typu speed dating, podczas których uczestnicy mogli porozmawiać z kilkoma potencjalnymi partnerami w ciągu jednego wieczoru. Takie spotkania przyczyniły się do utrwalenia reputacji 11 listopada jako dnia, w którym można zrobić pierwszy krok w kierunku nawiązania nowych znajomości.

Kolejną tradycją są prezenty dla samego siebie. Ludzie kupują to, o czym od dawna marzyli, planują krótką wycieczkę lub organizują sobie dzień odpoczynku. Na tym właśnie polega jedna z głównych idei tego święta: nie czekać na specjalną okazję ani na inną osobę, aby sprawić sobie przyjemność. Jednocześnie Dzień Kawalera nie oznacza rezygnacji z związków. Dla niektórych to po prostu wesoła okazja do spędzenia czasu z przyjaciółmi, a dla innych – możliwość poznania osoby, z którą w przyszłości może nawiązać się romantyczny związek.

Ciekawostki o 11.11

Święto to ma kilka nazw. W języku angielskim nazywa się je Singles’ Day , a w Chinach używa się również nazwy Guanggun Jie . Komercyjny festiwal organizowany przez Alibabę znany jest jako Double 11 – „Podwójna jedenastka”.

Nie jest to święto państwowe. W Chinach 11 listopada nie jest oficjalnym dniem wolnym od pracy. Ludzie mogą świętować po pracy lub zajęciach, a wyprzedaże są dostępne przez cały dzień i często trwają dłużej.

Początkowo nie chodziło o zakupy. Przed pojawieniem się zakrojonych na szeroką skalę akcji internetowych 11 listopada był okazją do spotkań, imprez i nawiązywania znajomości. Tradycja handlowa pojawiła się dopiero w 2009 roku.

Cztery jedynki stały się symbolem tego święta. To właśnie wygląd daty 11.11 wyjaśnia, dlaczego powiązano ją z osobami samotnymi. Jest to prosta gra liczbowa, która pomogła tej idei się rozpowszechnić.

Wyprzedaże już dawno wykroczyły poza ramy jednego dnia. Wiele sklepów uruchamia kampanie reklamowe i oferty specjalne jeszcze przed 11 listopada, a część promocji trwa przez cały miesiąc.

Kiedy obchodzony jest Dzień Kawalera w 2026 roku

Dzień Kawalerów przypada co roku 11 listopada. W 2026 roku data ta wypadnie w środę. Nie ma osobnego oficjalnego kalendarza obchodów, ponieważ wydarzenie to ma charakter nieformalny. Każdy więc sam decyduje, jak spędzić ten dzień: spotkać się z przyjaciółmi, pójść na randkę, poznać kogoś nowego lub sprawić sobie mały prezent.

Dzisiejszy 11 listopada łączy w sobie kilka okazji: jest to zarówno dzień osób, które na razie nie są w związku, jak i okazja do nawiązania nowych znajomości, a także wielkie wydarzenie dla handlu internetowego. A główna idea tego święta pozostaje prosta: bycie bez związku nie oznacza rezygnacji z radości, ciekawych spotkań i miłych chwil.

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