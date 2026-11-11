Свято 11 листопада 2026 — День холостяка: чому святкують 11.11 та як виник Singles’ Da

Щороку 11 листопада у світі відзначають День холостяка — неофіційне свято, яке виникло в Китаї як привід для людей без пари відзначити свою незалежність. Дату обрали невипадково: чотири одиниці в записі 11.11 символізують самотніх людей. Згодом до святкування додалася ще одна традиція — масштабні розпродажі, завдяки яким цей день став відомим далеко за межами Китаю.

Історію Дня холостяка пов’язують зі студентами Нанкінського університету в Китаї. За найпоширенішою версією, традиція виникла на початку 1990-х років, а найчастіше називають 1993-й. Молоді люди вирішили присвятити окремий день тим, хто ще не знайшов пару й не поспішав створювати сім’ю. Спочатку свято називали Днем холостяків, адже воно було особливо популярним серед студентів-чоловіків. Згодом ідея поширилася за межі університету, а до неї долучилися також жінки.

Вибір дати пояснюють її незвичним виглядом. У записі 11 листопада — чотири одиниці, які нагадують окремі палички або самотні фігури. У китайській мові є слово гуанґун (guānggùn), яким у розмовному мовленні називають неодруженого чоловіка. Його буквальне значення пов’язане з образом голої або позбавленої гілок палиці. Тому чотири одиниці стали своєрідним символом людей, які поки що не мають пари. Водночас точні обставини появи свята документально підтверджені не повністю, тож історію про студентів Нанкінського університету зазвичай подають саме як найпоширенішу версію походження традиції.

Чому це свято стало популярним

У Китаї День холостяка став своєрідною альтернативою Дню святого Валентина. Якщо 14 лютого зазвичай присвячують закоханим парам, то 11 листопада нагадує, що життя не обмежується романтичними стосунками. Це привід провести час із друзями, познайомитися з новими людьми або просто зробити щось приємне для себе. Для молоді свято також стало способом із гумором поставитися до суспільних очікувань щодо шлюбу. Адже в китайському суспільстві традиційно велике значення надають родині, а від неодружених людей нерідко очікують, що вони якомога швидше знайдуть пару.

З часом День холостяка перестав бути святом лише для чоловіків. Його почали відзначати всі, хто не перебуває у стосунках, незалежно від віку чи статі. При цьому самотність тут не обов’язково сприймають як проблему, яку потрібно терміново розв’язати. Навпаки, ідея свята полягає в тому, щоб приймати свій теперішній статус і не відкладати життя до появи партнера. Тому 11 листопада для багатьох стало нагодою зібратися з друзями, сходити на вечірку або влаштувати собі невелике свято.

Як День холостяка перетворився на масштабний шопінг

Сьогодні 11 листопада відоме не лише як свято самотніх, а й як одна з найбільших дат для онлайн-покупок. Комерційну традицію започаткувала китайська компанія Alibaba у 2009 році. Тоді її торговельна платформа Tmall організувала спеціальний розпродаж за участю лише 27 продавців. Компанія хотіла привернути увагу покупців до онлайн-магазинів і запропонувати їм вигідні умови для покупок. Акція виявилася успішною, тому її почали проводити щороку, поступово залучаючи дедалі більше брендів і покупців.

Згодом розпродаж перетворився на масштабний торговельний фестиваль, який отримав назву 11.11 Global Shopping Festival, або «Всесвітній фестиваль шопінгу». До нього долучилися не лише китайські продавці, а й міжнародні бренди. Акції почали проводити на різних онлайн-платформах, а знижки поширилися на одяг, техніку, косметику, товари для дому та багато інших категорій. У 2015 році Alibaba вже називала подію глобальним фестивалем покупок. Так День холостяка отримав друге життя — тепер його відзначають не тільки вечірками й зустрічами, а й великими онлайн-замовленнями.

Які традиції має День холостяка

Оскільки свято не має офіційного статусу й не пов’язане з обов’язковими церемоніями, кожен може відзначати його по-своєму. У Китаї серед популярних способів святкування — зустрічі друзів, вечірки, походи в кафе та спільне дозвілля. Дехто використовує цей день для нових знайомств і побачень, а інші просто проводять час у компанії людей, які також не перебувають у стосунках. У різні роки організовували й спеціальні вечори знайомств, зокрема заходи зі швидкими побаченнями, де учасники могли поспілкуватися з кількома потенційними партнерами за один вечір. Такі зустрічі допомогли закріпити за 11 листопада репутацію дня, коли можна зробити перший крок до нових знайомств.

Ще одна традиція — подарунки самому собі. Люди купують те, що давно хотіли, планують невелику подорож або влаштовують день відпочинку. У цьому й полягає одна з головних ідей свята: не чекати особливої нагоди чи іншої людини, щоб потішити себе. Водночас День холостяка не означає відмову від стосунків. Для когось це просто веселий привід провести час із друзями, а для когось — можливість познайомитися з людиною, з якою згодом можуть виникнути романтичні стосунки.

Цікаві факти про 11.11

У свята є кілька назв. Англійською його називають Singles’ Day , а в Китаї також використовують назву Guanggun Jie . Комерційний фестиваль Alibaba відомий як Double 11 — «Подвійне одинадцяте».

Це не державне свято. У Китаї 11 листопада не є офіційним вихідним днем. Люди можуть відзначати його після роботи або навчання, а розпродажі доступні протягом дня й нерідко тривають довше.

Спочатку йшлося не про покупки. До появи масштабних онлайн-акцій 11 листопада було приводом для зустрічей, вечірок і знайомств. Торговельна традиція з’явилася лише у 2009 році.

Чотири одиниці стали символом свята. Саме вигляд дати 11.11 пояснює, чому її пов’язали з людьми без пари. Це проста гра з цифрами, яка й допомогла ідеї поширитися.

Розпродажі давно вийшли за межі одного дня. Багато магазинів запускають рекламні кампанії та спеціальні пропозиції ще до 11 листопада, а частина акцій триває протягом усього місяця.

Коли відзначають День холостяка у 2026 році

День холостяка щороку припадає на 11 листопада. У 2026 році ця дата буде в середу. Окремого офіційного календаря святкування немає, адже подія залишається неформальною. Тож кожен сам вирішує, як провести цей день: зустрітися з друзями, сходити на побачення, познайомитися з кимось новим або влаштувати собі невеликий подарунок.

Сьогодні 11 листопада об’єднує одразу кілька приводів: це і день людей, які поки не мають пари, і дата для нових знайомств, і масштабна подія для онлайн-торгівлі. А головна думка свята залишається простою: бути без стосунків — не означає відмовлятися від радості, цікавих зустрічей і приємних моментів.

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