在波兰，一名枪手杀害了正在艺术学院就读的21岁妹妹

在克拉科夫制造枪击案并杀害父母的男子21岁的妹妹，也成为了他的受害者。玛格达莱娜·奥克辛斯卡是一名波兰女艺术家，当时正在扬·马泰伊科美术学院读大三。

该校代表证实了她的死讯。

据记者报道，除在克拉科夫市场广场遇害的六人外，枪手还杀害了其53岁的父亲、52岁的母亲以及21岁的妹妹玛格达莱娜·奥克辛斯卡。 枪手被捕后，其家人的遗体在住所内被发现。

玛格达莱娜曾在克拉科夫美术学院学习绘画。该校校长安杰伊·贝德纳尔奇克强调，这场悲剧给大学社区带来了沉重打击。

“一切都将不再如往昔。我们的学术共同体深受重创。只有团结一致，我们才能重新振作起来，”安杰伊·贝德纳尔奇克写道。

波兰建筑师帕夫科·克赖卡盛赞了玛格达莱娜·奥克辛斯卡的才华。 11岁时，她在万达·霍托姆斯卡国际儿童与青少年文学比赛中获奖；13岁时，她在“诗意画作”全国艺术比赛中夺冠。 2024年，玛格达莱娜获得了奥斯特罗维茨县县长的艺术类奖学金。

“她在个人展、群展以及私人画廊中成功展出了自己的作品，并因此获得了商业上的成功，”帕夫科·克赖卡写道。

波兰新闻网站Onet援引TVN24的报道披露了这一消息。



克拉科夫主市场发生枪击事件，造成人员死亡——RMF24报道。

克拉科夫枪击案：抓捕枪手的行动视频曝光。

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