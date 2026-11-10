У Польщі стрілець убив 21-річну сестру, яка навчалася в Академії мистецтв

21-річна сестра чоловіка, який влаштував стрілянину в Кракові та вбив батьків, також стала його жертвою. Магдалена Оксіньська була польською художницею та навчалася на третьому курсі Академії образотворчих мистецтв імені Яна Матейка.

Про її загибель повідомили представники навчального закладу.

За даними журналістів, окрім шістьох людей, убитих на площі Ринок у Кракові, стрілець убив 53-річного батька, 52-річну матір та 21-річну сестру Магдалену Оксіньську. Тіла членів родини стрільця виявили в будинку після його затримання.

Магдалена вивчала живопис в Академії образотворчих мистецтв у Кракові. Ректор навчального закладу Анджей Беднарчик наголосив, що трагедія глибоко вразила університетську громаду.

«Ніщо вже не буде таким, як раніше. Наша академічна спільнота боляче поранена. Тільки разом ми можемо відновитися», – написав Анджей Беднарчик.

Польський архітектор Павко Крайка відзначив талант Магдалени Оксіньської. У 11 років вона отримала відзнаку на Міжнародному дитячо-юнацькому літературному конкурсі імені Ванди Хотомської, а у 13 років перемогла в Національному художньому конкурсі «Намальовано поезією». У 2024 році Магдалена отримала стипендію старости Островецького повіту в мистецькій категорії.

«Вона успішно представила свої роботи на персональних і групових виставках, а також у приватних галереях, що принесло їй комерційний успіх», – написав Павко Крайка.

Про це повідомив польський новинний сайт Onet із посиланням на TVN24.



На Головному ринку Кракова сталася стрілянина, є загиблі — RMF24.

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