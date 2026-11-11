白俄罗斯自封总统亚历山大·卢卡申科表示，明斯克方面愿意与华沙恢复对话，并呼吁双方摒弃对抗。他在与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会晤后发表了上述声明。

卢卡申科向波兰人民致以祝贺，以庆祝11月11日波兰的独立日。 他在贺信中承认，明斯克与华沙之间的关系近期显著恶化，但表示白俄罗斯愿意致力于改善双边关系。

“我确信，仅靠相互实施禁令和制裁、竖起围栏和筑起高墙，是无法克服这些困难的。在许多问题上，我们的立场不同——过去如此，将来亦然。 关键在于，我们能否以理解和对话的态度来应对这一局面，避免对抗和指责，”卢卡申科表示。

他还强调，明斯克方面愿意采取互利原则，并致力于恢复与波兰的联系。

“我们坚信：不能以损害邻国利益为代价来谋求自己的幸福。 只有通过恢复真正的尊重与信任，才能克服任何困难，重回建设性的沟通轨道，重振成功的合作，以造福我们共同的利益和子孙后代的未来，”这位白俄罗斯领导人补充道。

回顾此前，11月9日，亚历山大·卢卡申科在克里姆林宫会见了弗拉基米尔·普京。会谈期间，双方讨论了双边关系、在联盟国家框架内的合作以及国际局势。

白俄罗斯领导人通报了这一消息。

11月10日，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京与白俄罗斯自封总统亚历山大·卢卡申科在莫斯科郊外的诺沃-奥加廖沃官邸举行了会晤。 这是两人今年以来的第六次面对面会晤，也是过去12个月内的第八次会晤。

卢卡申科表示，乌克兰战争可能在未来几个月内结束。

卢卡申科还透露了白俄罗斯可能何时加入对乌克兰的战争。

卢卡申科将把村里不勤勉的劳动者派去从事军事教育劳动。

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