W Rosji, w obwodzie archangielskim, zawalił się most nad rzeką Wiled, w wyniku czego pociąg towarowy wykoleił się. Na miejscu wypadku przewróciły się cysterny: część z nich pozostała przy torach, inne znalazły się poza torowiskiem.

Według wstępnych danych do wypadku doszło około godziny 05:10 na odcinku Czerechuma – Wiled. W wyniku zniszczenia przęsła mostu kilka wagonów pociągu towarowego wykoleiło się. Ruch kolejowy na tym odcinku został całkowicie wstrzymany.

Według informacji Północnej Kolei wstępnie nikt nie ucierpiał w wyniku wypadku. Przyczyny i okoliczności zawalenia się mostu badają organy ścigania. Wersja o sabotażu nie została oficjalnie potwierdzona.

Jednocześnie w regionalnym sztabie operacyjnym państw agresorów poinformowano, że cysterny w składzie pociągu towarowego były puste. Nie doszło do wycieku produktów naftowych.

W związku z wypadkiem wstrzymano ruch na odcinku Czerechuma – Wiled. Na miejsce zdarzenia wysłano pociągi naprawcze. Opóźnienia dotyczą również ośmiu pociągów pasażerskich jadących do Workuty, Syktywkara, Labytnangi oraz w kierunku przeciwnym. W celu przewozu pasażerów między stacjami Kotlas-Południowy a Wiled organizowane są autobusy, a do dalszej podróży przygotowano pociągi rezerwowe.

Linia kolejowa w Peczorze zapewnia połączenia między centralnymi regionami Rosji a terytoriami północnymi, w szczególności z Workutą. Na razie nie wiadomo, ile czasu zajmie okupantom przywrócenie ruchu na uszkodzonym odcinku.

Źródło: Exile+

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