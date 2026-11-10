俄罗斯阿尔汉格尔斯克州一座横跨维列德河的桥梁坍塌，导致一列货运列车脱轨。事故现场，多节罐车翻覆：部分车厢停留在轨道旁，其余则滑出轨道范围。

据初步消息，事故发生于凌晨5时10分左右，地点位于切雷穆哈至维莱德路段。由于桥梁跨段坍塌，货运列车上的数节车厢脱轨。该路段的铁路交通已完全中断。

据北方铁路局消息，初步确认事故中无人受伤。执法部门正在调查桥梁坍塌的原因和具体情况。官方尚未证实这是蓄意破坏所致。

与此同时，侵略国的地区行动指挥部表示，该货运列车上的油罐车均为空车。未发生石油产品泄漏。

受事故影响，切雷穆哈至维列德区间的列车运行已暂停。 已向事故现场派遣抢修列车。此外，开往沃尔库塔、西克蒂夫卡尔、拉比特南吉及反向行驶的八列客运列车也受到延误。 为保障科特拉斯-南站与维列德站之间的旅客运输，已安排巴士接驳；此外，还准备了备用列车以供后续行程使用。

佩乔拉铁路干线连接俄罗斯中部地区与北部地区，特别是沃尔库塔。目前尚不清楚占领者需要多长时间才能恢复受损路段的运行。

来源：Exile+

此前，游击队曾破坏了俄罗斯一家火箭燃料厂的电力设备。

此外，阿特什游击队还摧毁了位于俄罗斯联邦别尔哥罗德州的占领军通信塔。

“阿特什”军事运动的成员还破坏了位于顿涅茨克州卢甘斯克镇附近，以及扎波罗热州罗齐夫卡和莫洛恰ンス克镇附近的三处铁路控制柜。

“阿特什”游击运动的成员在俄罗斯沃罗涅日州罗索沙区皮德吉尔内村附近，摧毁了一座安装有电子战系统的通信塔。 该设施的摧毁极大地削弱了占领军在该地区进行空间监测和信号干扰的能力。

“阿特什”游击运动的成员宣称在俄罗斯沃罗涅日州利斯基火车站实施了破坏行动。据他们称，一辆用于运输军用物资的货运柴油机车遭到损毁。 游击队员称，此次事件打乱了俄罗斯占领军在库皮扬斯克方向的补给线。

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