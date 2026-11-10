В Архангельской области РФ обрушился стратегический железнодорожный мост

В России, в Архангельской области, обрушился мост через реку Виледь, в результате чего грузовой поезд сошел с рельсов. На месте аварии перевернулись вагоны-цистерны: часть осталась возле путей, остальные оказались за пределами железнодорожного полотна.

По предварительным данным, авария произошла около 05:10 на участке Черемуха – Виледь. Из-за разрушения пролета моста несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Движение по железной дороге на этом участке полностью остановлено.

По информации Северной железной дороги, предварительно в результате аварии никто не пострадал. Причины и обстоятельства обрушения моста выясняют правоохранительные органы. Версию о диверсии официально не подтверждали.

В то же время в региональном оперативном штабе стран-агрессоров сообщили, что цистерны в составе грузового поезда были пустыми. Разлива нефтепродуктов не произошло.

Из-за аварии движение на участке Черемуха – Виледь приостановили. К месту происшествия направили восстановительные поезда. Также задерживаются восемь пассажирских поездов, следующих в Воркуту, Сыктивкар, Лабытнанги и в обратном направлении. Для перевозки пассажиров между станциями Котлас-Южный и Виледь организуют автобусы, а для дальнейшей поездки подготовили резервные составы.

Печорская железнодорожная магистраль обеспечивает сообщение центральных регионов России с северными территориями, в частности с Воркутой. На данный момент неизвестно, сколько времени понадобится оккупантам для восстановления движения на поврежденном участке.

Источник: Exile+

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