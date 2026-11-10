Księżna Sussex Meghan Markle po raz pierwszy pojawiła się publicznie po aresztowaniu swojego ojca, Thomasa Markla. Rankiem 10 listopada wraz z mężem, księciem Harrym, przybyła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Para wzięła udział w otwarciu mobilnej instalacji artystycznej Lost Screen Memorial, poświęconej pamięci dzieci, które zginęły w wyniku przemocy i innych niebezpiecznych zjawisk w internecie.

Podczas pojawienia się pary dziennikarze próbowali uzyskać od Megan komentarz dotyczący aresztowania jej ojca. Przedstawiciele prasy zwracali się do księżnej z pytaniami o jej samopoczucie oraz o to, jak radzi sobie z tą sytuacją.

„Meghan, jak się Pani czuje? Jak sobie Pani z tym radzi?” – wołali dziennikarze.

Inny przedstawiciel mediów zwrócił się od razu do obojga członków rodziny królewskiej: „Meghan, Harry, czy możecie skomentować tę sytuację?”.

Jednak książę i księżna Sussex nie odpowiedzieli na pytania i nie skomentowali okoliczności związanych z Thomasem Marklem.

Podczas uroczystości książę Harry wygłosił przemówienie, którego Meghan uważnie słuchała. Początkowo oczekiwano, że księżna również zwróci się do zgromadzonych, jednak ostatecznie zrezygnowała z wystąpienia.

Jeszcze w poniedziałek wieczorem przedstawiciel Meghan potwierdził, że będzie ona towarzyszyć mężowi w podróży do Brukseli i weźmie udział w wydarzeniu, jednak nie wygłosi przemówienia przed gośćmi.

Oprócz otwarcia instalacji książę Harry wziął udział w dyskusji panelowej zatytułowanej Beyond Promises: Building A Digital Future That Works For Children („Poza obietnicami: budowanie cyfrowej przyszłości bezpiecznej dla dzieci”). Uczestnicy omówili kwestię tworzenia bezpiecznego środowiska cyfrowego dla dzieci.

Informację tę podaje magazyn HELLO!.

W stanie Floryda agenci federalni zatrzymali rano 6 listopada 82-letniego Thomasa Markla, ojca księżnej Sussex Meghan Markle. Podejrzenia dotyczą prawdopodobnego posiadania materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci.

Później Thomas Markle senior, ojciec księżnej Sussex Meghan Markle, został zwolniony za kaucją po zatrzymaniu w ramach postępowania karnego. Informują o tym media.

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